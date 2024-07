Transformações: Recife sedia edição 2024 de evento realizado pelo Médicos sem Fronteiras

A- A+

A partir da próxima terça-feira (30) o Recife, capital de Pernambuco, sediará a edição de 2024 do Transformações, evento realizado pela organização humanitária internacional, Médicos Sem Fronteiras (MSF), que leva atividades culturais, lazer, debates e palestras de graça para o público. A programação segue até o próximo sábado (03), e ocupará diversos espaços da cidade.

Durante os cinco dias de atividades, o público vai conferir a exposição fotográfica Pergunte ao Tempo, assistir a dois documentários, participar de debates, além de conhecer o trabalho de ajuda humanitária desenvolvido pela organização médica em mais de 70 países.

Transformações

A diversidade de vozes e de atividades do evento têm como objetivo unir pessoas com os mais variados interesses para que sejam parte das transformações propostas em nossas ações.

Na terça-feira (30), a programação oficial será aberta com a inauguração da exposição fotográfica Pergunte ao Tempo, no Shopping Recife. As fotografias ficarão em exposição até o dia 25 de agosto.

Na exposição, o público poderá conferir 12 registros marcantes da história da organização, que oferece cuidados de saúde a pessoas em situação de vulnerabilidade há mais de 50 anos.

Foto da exposição Pergunte ao Tempo: homens armados atacaram a maternidade de Médicos Sem Fronteiras, no Afeganistão, mataram 24 pessoas e deixaram 20 feridas.

As imagens são uma provocação para o público, que é levado a refletir sobre as constantes guerras, conflitos, epidemias e catástrofes que afetam de maneira recorrente populações ao redor do mundo.

Médicos Sem Fronteiras

Na quarta-feira (31), às 19h, o MSF realizará uma palestra diferente: o Trabalhe com MSF. Para quem tem interesse em trabalhar com o projeto Médicos Sem Fronteiras, mas não sabe como, ou quer descobrir como é o dia a dia nos projetos no Brasil e ao redor do mundo com quem viveu essa experiência, esse é o espaço certo.

Profissionais e recrutadores vão contar como é atuar em MSF e como as pessoas podem se candidatar a uma vaga. Spoiler: o trabalho é remunerado e também há oportunidades para quem não é da área médica. O evento acontece no Cinema da Fundação, Derby, na sala Aloísio Magalhães.

Foto da exposição Pergunte ao Tempo: a organização atende pacientes com sarampo na República Democrática do Congo, em 2019, durante a maior epidemia da doença registrada no mundo até aquele momento.

Como não poderia faltar, MSF trará um debate sobre os impactos da emergência climática nas populações vulnerabilizadas. Para discutir sobre o tema, estarão reunidos na mesma mesa a responsável médica pelas operações na América do Sul de Médicos Sem Fronteiras, Lucia Brum, a co-fundadora e atual presidente da Associação Gris Espaço Solidário, Joice Paixão, e o vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e coordenador da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (Rede CLIMA), Moacyr Araújo.

A conversa acontece na próxima quinta-feira (1º), às 9h, no auditório da Fiocruz dentro da Universidade Federal de Pernambuco, na Avenida Prof. Moraes Rego, s/n - Cidade Universitária, Recife.

Sessão de cinema

Na sexta-feira (02), às 19h, a agenda conta com uma sessão de cinema com a apresentação de dois documentários, que será seguida de debate. A exibição acontece no Cinema da Fundação, na unidade Derby, na área central do Recife.

Foto da exposição Pergunte ao Tempo: Médicos Sem Fronteiras oferece assistência médica no maior campo de refugiados do mundo, em Bangladesh, onde mais de 800 mil refugiados Rohingyas vivem.

O primeiro, "Gaza: juventude sob ocupação, de 2022", retrata a vida de adolescentes na Faixa de Gaza, que nasceram durante o período de bloqueios, conflitos e escassez de itens essenciais. Já em "Gaza antes de 7 de outubro" (2024), o público assiste ao curta-metragem filmado em maio de 2023, que mostra alguns dos muitos desafios para viver na região.

Após a exibição, haverá um debate sobre os filmes e a atual escalada da guerra em Gaza com Rafael Baltar, professor de direito internacional público da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) e mestre em direito internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e Renata Santos, psicóloga e presidente do Conselho Administrativo de Médicos Sem Fronteiras-Brasil.

O jornalista Emannuel Bento, repórter de cultura do Jornal do Commercio e colaborador do Jornal Digital, será o mediador.

Feira da Aurora

O Transformações encerrará sua temporada em Recife com atividades ao longo da tarde do sábado (03) para todos os gostos e idades. A organização estará na Feira da Aurora com um stand cheio de atividades. Usando óculos de realidade virtual, o público poderá fazer uma viagem imersiva nos projetos ao redor do mundo sem sair da cidade.

Também haverá distribuição de brindes e contação de histórias para crianças. A feira fica aberta ao público das 15h às 18h, na Rua da Aurora em frente à Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (SEPLAG), em Santo Amaro.

Quem tem um perfil mais atlético, encontrará a organização no Circuito SESC de Corrida. Celebrando a atividade física e a saúde, o MSF marcará presença com um stand cheio de novidades e informações para o público presente. A corrida acontece entre 17h30 e 20h e sai da Avenida Rio Branco, no Recife Antigo.

Confira a agenda completa de atividades:

Exposição Pergunte ao Tempo

De: 30/07 a 25/08

Local: Shopping Recife, térreo – próximo ao Medical Center.

Horário: 9h às 22h de segunda a sábado / 12h às 21h aos domingos

Endereço: R. Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife.

Atividade gratuita!

Palestra | Trabalhe com MSF

Data: 31/0

Horário: 19h

Local: Cinema da Fundação - Derby / sala Aloísio Magalhães.

Atividade gratuita! Para participar, inscreva-se aqui. Vagas sujeitas a lotação do espaço.

Debate | Os impactos da emergência climática nas populações vulnerabilizadas

Data: 01/08/24

Horário: 9h

Local: Auditório da Fiocruz PE (Universidade Federal de Pernambuco - Campus da UFPE, Av. Prof. Moraes Rego, s/n - Cidade Universitária, Recife – PE).

Atividade gratuita! Para participar, inscreva-se aqui. Vagas sujeitas a lotação do espaço.

Exibição de documentários com Debate | Gaza: juventude sob ocupação (2022) / Gaza antes de 7 de outubro (2024)

Data: 02/08/24

Horário: 19h

Local: Cinema da Fundação – Derby

Endereço: Rua Henrique Dias, 609 - Derby, Recife.

Atividade gratuita! Para participar, inscreva-se aqui. Sujeito a lotação do espaço.

Feira da Aurora

Data: 03/08

Horário: de 15h às 18h

Local: Rua da Aurora em frente à SEPLAG, 1377, Recife

Atividade gratuita e aberta ao público.

Circuito SESC de Corrida

Data: 03/08

Horário: de 17h30 às 20h

Local: Av. Rio Branco, s/n Recife Antigo

Atividade gratuita e aberta ao público presente, tanto inscritos na corrida quanto público passante.

