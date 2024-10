A- A+

caso hiv Transplantes infectados: diretoria da Fundação Saúde entrega cargos Este ano, a soma do valor dos contratos assinados sem licitação pelo órgão é três vezes maior do que a decorrente de pregões eletrônicos

Toda a diretoria da Fundação Saúde entregou os cargos. O governador Claudio Castro aceitou. O órgão do governo do Rio é o responsável pela gestão das unidades de saúde. As informações são da TV Globo. Matéria em atualização.

Neste domingo, O Globo revelou que, na Fundação Saúde, o que era para ser exceção virou regra: desde 2021, contratações consideradas emergenciais — feitas pela instituição com dispensa de licitação e que deveriam, pela lei, ser realizadas somente em caráter excepcional — superam as realizadas com concorrências públicas.

Este ano, a soma do valor dos contratos assinados sem licitação pelo órgão é três vezes maior do que a decorrente de pregões eletrônicos.

De acordo com dados do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições (Siga) compilados pelo Globo, até outubro, a fundação assinou 292 contratos emergenciais com valores somados que ultrapassam R$ 911 milhões; já as 60 contratações com pregão eletrônico totalizam R$ 302 milhões.



No ano passado, a discrepância foi ainda maior: 618 contratos com valor global de R$ 1,6 bilhão foram assinados sem licitação, ante apenas 139 decorrentes de concorrências, no valor de R$ 372 milhões.

