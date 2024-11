Treinar em casa é tão eficaz para perda de peso quanto ir à academia? Estudo de Harvard responde

A- A+

Nos últimos anos, fazer as atividades físicas em casa ganhou popularidade após a adaptação realizada por muitas pessoas no período de pandemia. Nos EUA, por exemplo, 30% da população prefere essa modalidade, de acordo com um estudo feito no país. Mas resta a dúvida: os efeitos no corpo e na saúde são os mesmos?

A queima de calorias pode ser tão eficiente em casa quanto na academia, seja utilizando equipamentos de peso ou não, como mostra uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard.

Segundo os autores, uma pessoa de 56 kg pode queimar até 180 calorias levantando pesos na academia por trinta minutos, enquanto uma de 83 kg gasta 252. Por outro lado, pular corda (de forma rápida) pode gerar um gasto calórico de 304 para pessoas do primeiro peso e 503 para o segundo.

A praticidade de realizar as atividades no próprio lar pode ser algo negativo se não for aliada à consistência, como aponta a inglesa Jennie Brown, instrutora de barre fit e proprietária do Meet You at the Barre. Ela ressalta que tudo depende da capacidade de adaptação de cada pessoa.

— A disciplina de se exercitar em casa é mais adequada para algumas pessoas do que para outras — diz em entrevista ao DailyMail.

Desta forma, é importante escolher qual prática será fácil de manter a longo prazo e que atenda os objetivos individuais.



Alguns exemplos de exercícios que podem ser feitos em casa são:

Ginástica

Treinamento de força com fita de suspensão;

Yoga;

Bicicleta ergométrica;

Danças.

Quando a preocupação é manter a saúde física em dia, a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física de moderada intensidade por semana (ou atividade física vigorosa equivalente) para todos os adultos.

