MUNDO Tremor de magnitude 4,2 sacode Quito e o Norte do Equador; veja vídeos Não houve vítimas; terremoto teve epicentro a 8,49 quilômetros da capital Quito

Um terremoto de magnitude 4,2 sacudiu a capital do Equador, na manhã desta segunda-feira, sem relatos de danos ou vítimas até o momento, informou o Instituto Geofísico.

O terremoto teve epicentro a 8,49 quilômetros de Quito e ocorreu à 0h27 (hora loval), a uma profundidade de 9km, indicou o instituto na rede X.

El momento exacto del sismo registrado en #Quito hace pocos minutos pic.twitter.com/prG5X65wIG — Zoom Ec (@ZoomEcuador) July 1, 2024

Várias pessoas deixaram suas casas e saíram às ruas no meio da noite, de acordo com vídeos de câmeras de segurança publicados pelo serviço de emergência ECU911.

Infraestructura afectada después del sismo sentido en #Quito a las 12H42 de este 1 de julio pic.twitter.com/4qFlpkNs8w — Zoom Ec (@ZoomEcuador) July 1, 2024

O terremoto foi sentido com força na capital, segundo usuários das redes sociais que apontam rachaduras nas paredes e pequenos danos.

Em março de 2023, 14 pessoas morreram devido a um tremor de magnitude 6,5 no Sudoeste do Equador e mais uma no vizinho Peru.

