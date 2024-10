Três policiais são considerados culpados no caso de espancamento e morte de homem negro nos EUA

Três policiais acusados de espancar o jovem afro-americano Tire Nichols, em 2023, foram considerados culpados por um tribunal federal, nessa quinta-feira, por manipulação de testemunhas, embora tenham sido absolvidos das acusações mais graves.

A violenta prisão de Nichols, de 29 anos, em Memphis (sul dos Estados Unidos), em janeiro do ano passado, gerou uma onda de indignação em todo o país.

Um vídeo divulgado na época mostrava cinco policiais espancando incansavelmente o homem, que morreu três dias depois no hospital. Os agentes iniciaram o procedimento por uma suposta infração de trânsito.

Os cinco policiais foram indiciados pelo estado do Tennessee e depois pelo governo federal por um grande júri, que os enquadrou por quatro acusações, em setembro de 2023. Dois deles se declararam culpados.

Os três restantes decidiram ir a julgamento e foram declarados responsáveis por adulteração de testemunhas. Um deles também foi considerado culpado de violação dos direitos civis da vítima sob o pretexto da sua condição.

No entanto, todos foram absolvidos de outras acusações mais graves, incluindo a violação dos direitos civis de Nichols, causando sua morte.

A sentença final será conhecida em janeiro de 2025. Eles poderão pegar até 20 anos de prisão.

“Tyre deveria estar vivo hoje e, embora nada possa trazê-lo de volta, os veredictos de culpa de hoje trazem uma medida de responsabilidade por sua morte trágica e sem sentido”, disse sua família em comunicado.

Os cinco homens ainda devem enfrentar julgamento por assassinato em segundo grau na Justiça do Tennessee.

Esse caso fez com que as autoridades temessem um surto social comparável ao que se seguiu à morte de George Floyd, outro afro-americano, por um agente da polícia branco em 2020.