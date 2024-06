A- A+

EUA Tribunal de apelações suspende caso contra Trump sobre interferência eleitoral na Geórgia Decisão permanece até que um painel de juízes decida se a promotora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, deve ser desqualificada do caso

Um tribunal de apelações do estado americano da Geórgia suspendeu temporariamente, nesta quarta-feira, todos os procedimentos do caso de interferência eleitoral contra o ex-presidente Donald Trump e outros oito réus.

A decisão permanece até que um painel de juízes decida se a promotora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, deve ser desqualificada do caso com base em um conflito de interesses, o que não deve ocorrer antes das eleições presidenciais de novembro.

No início desta semana, o tribunal de apelação estabeleceu uma data provisória para as alegações orais: 4 de outubro. Especialistas jurídicos esperam que os recursos levem meses para serem resolvidos.

Além de Trump, aqueles que apelaram da decisão de desqualificação incluem o ex-advogado pessoal de Trump e ex-prefeito de Nova York (1994-2001), Rudolph Giuliani, e Mark Meadows, que era chefe de Gabinete de Trump na Casa Branca na época das eleições de 2020.

A ordem é mais uma má notícia para os críticos e oponentes do republicano, que esperavam que ele fosse julgado na Geórgia antes de enfrentar o presidente Joe Biden nas eleições gerais, em novembro. Trump e vários de seus aliados foram indiciados na Geórgia — importante estado-pêndulo nas eleições americanas — no ano passado em um amplo caso de extorsão que os acusa de tentar reverter sua derrota nas eleições de 2020 no estado.

Contudo, o caso sofreu um revés no início deste ano com a revelação de que Willis teria se envolvido romanticamente com um advogado que ela contratou para administrar o caso, Nathan Wade. Os advogados de defesa argumentam que Willis e todo o seu escritório deveriam ser desqualificados, mas o juiz responsável pelo caso, Scott McAfee, do Tribunal Superior do Condado de Fulton, permitiu que ela permanecesse.

Na semana passada, o magnata foi considerado culpado de 34 acusações criminais num tribunal de Nova York por falsificar registros para encobrir um escândalo sexual envolvendo a ex-atriz pornô Stormy Daniels. A sentença, contudo, só sairá no dia 11 de julho.

Nenhuma data de julgamento foi definida na Geórgia. Também não foram definidas datas de julgamento nos dois processos criminais federais contra Trump, na Flórida, pelo caso dos documentos confidenciais retidos indevidamente, e em Washington, onde enfrenta acusações por interferência eleitoral em 2020 e seu papel de incitação ao ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

