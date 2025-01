A- A+

ESTADOS UNIDOS "Triste pela perda de vidas", diz Papa sobre incêndios em Los Angeles Francisco expressou sua "proximidade espiritual" com as vítimas

O Papa Francisco expressou neste sábado sua tristeza pela devastação causada pelos grandes incêndios florestais na Califórnia. Ele expressou sua proximidade espiritual com as vítimas em um telegrama ao arcebispo de Los Angeles.

"Triste pela perda de vidas e pela destruição generalizada", o pontífice expressou sua "proximidade espiritual" com as vítimas, escreveu o número dois do Vaticano, Pietro Parolin, no telegrama.





Os bombeiros de Los Angeles tentam desde terça-feira (7) conter o fogo que se alastra pelo condado, no sul da Califórnia. Mas três fatores fazem com que os incêndios sejam muito intensos e se espalhem com velocidade: os fortes ventos de Santa Ana, a vegetação seca e a escassez de chuvas. Dentre eles, os ventos, com rajadas de até 120km/h e mais fortes do que costumam ser na região, tornam o trabalho das equipes ainda mais difícil.

É o evento mais recente de uma sequência progressivamente mais devastadora de incêndios florestais no estado. O fogo se torna mais intenso e se espalha mais rapidamente agora do que no início do século. Os 10 incêndios florestais mais destrutivos da história da Califórnia ocorreram desde 1991. O estado é historicamente vulnerável ao fogo em florestas. Mas desde 2020 eles passaram a se espalhar quase quatro vezes mais depressa do que há 20 anos, revelou um estudo na Science. Os ventos desta semana são os mais fortes na região em dez anos, chegando a 160 km/h.

O que são os ventos de Santa Ana?

Os ventos de Santa Ana descem das montanhas em direção à costa sul da Califórnia. Eles ocorrem quando um sistema de alta pressão se forma sobre os desertos da Grande Bacia, circulando no sentido horário e empurrando o ar para oeste em direção às áreas de menor pressão na costa.

Ar quente e seco

Os ventos vão se tornando mais secos e quentes à medida que descem das montanhas em direção à costa.

Montanhas são túneis de vento

Nesse percurso, os ventos aceleram à medida que descem as montanhas. As passagens e os cânions afunilam, formando túneis de ventos muito rápidos. Esse processo faz o ar ficar ainda mais seco e mais quente à medida que se aproxima da costa.

Vegetação é combustível

Em seu caminho, o vento, quente e seco, resseca a vegetação, fazendo dela um combustível para os incêndios. Quando em chamas, os detritos e as pequenas brasas da vegetação seca são carregados pelas rajadas de vento. Desse modo, novos focos de incêndios surgem.

