TAXAÇÃO Trump promete tarifas a semicondutores, aço e cobre, mas não cita prazos nem países-alvo Trump alertou ainda que as empresas que buscam evitar as tarifas precisariam transferir suas operações para os EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai impor tarifas em diversas indústrias, como a de semicondutores, e em commodities como aço, alumínio e cobre. Ele também prometeu tarifas a países que representam uma ameaça à segurança americana.

Contudo, Trump não mencionou prazo para que o tarifaço seja imposto.

"Em um futuro muito próximo, vamos impor tarifas sobre a produção estrangeira de chips de computador, semicondutores e produtos farmacêuticos para que a produção desses bens essenciais retorne aos EUA", disse Trump em uma reunião de republicanos da Câmara em seu resort em Doral, Miami.

Trump alertou ainda que as empresas que buscam evitar as tarifas precisariam transferir suas operações para os EUA. "Se quiserem parar de pagar os impostos ou as tarifas, terão de construir sua fábrica aqui mesmo", afirmou.

O presidente americano também comentou sobre o recente sucesso da DeepSeek como "algo positivo, como um ativo".

O lançamento de um modelo de inteligência artificial (IA) de uma empresa chinesa "deve ser um alerta para nossos setores de que precisamos nos concentrar na competição para vencer", continuou ele. Os papéis de gigante de IAs derreteram no pregão desta segunda-feira em Nova York, entre elas Nvidia (-16,97%).

