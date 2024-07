Trump: Serviço Secreto disse que policiais estavam dentro de prédio de onde atirador disparou

A- A+

Enquanto um homem armado com um fuzil semiautomático AR-15 subia no telhado de um armazém a menos de 150 metros de onde o ex-presidente Donald Trump discursava no sábado, três atiradores da polícia local estariam posicionados dentro do mesmo complexo de edifícios, observando possíveis ameaças na multidão.

Ao menos é isso que sugeriu a diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle — em uma afirmação que foi rapidamente rebatida por agências locais e expôs divisões entre as agências de aplicação da lei americanas.

Em sua primeira aparição pública desde o atentado contra Trump, a diretora do Serviço Secreto disse em entrevista à ABC News que policiais locais estavam "dentro" do prédio usado pelo atirador, Thomas Matthew Crooks.

Segundo o cenário descrito por Cheatle, o atirador teria escalado o mesmo prédio em que os francoatiradores estavam posicionados.

— Havia polícia local naquele prédio, havia polícia local na área que era responsável pelo perímetro externo do edifício — disse Cheatle.

Várias agências locais de segurança da Pensilvânia e do condado de Butler divulgaram imediatamente declarações dizendo que não estavam no mesmo prédio que o atirador. Isso levou o Serviço Secreto a fazer uma declaração nas redes sociais dizendo que valorizava as forças de segurança locais.

A operação de segurança do comício era executada por diferentes agências. Homens do FBI e das polícias estadual da Pensilvânia e do condado de Butler estavam no local. O plano de segurança, contudo, era de responsabilidade do Serviço Secreto — o que colocou o braço do Departamento de Segurança Interna no centro das críticas e cobranças de responsabilização.

— A responsabilidade fica comigo. Sou a diretora do Serviço Secreto. Foi inaceitável e é algo que não deve acontecer novamente — disse Cheatle na entrevista à ABC.

Após a repercussão, o diretor executivo da Ordem Fraternal Nacional da Polícia, Jim Pasco, disse estar frustrado com a narrativa de que a polícia local tem responsabilidade em um lugar e o Serviço Secreto em outro, afirmando que os agentes da lei locais são recursos adicionais para a missão do Serviço Secreto.

— Isso é absurdo — disse ele em uma entrevista, fazendo uma analogia com uma construção, em que o Serviço Secreto seria o empreiteiro geral. — Não importa quem são os subcontratados, seu nome está no caminhão.

Refazendo o cenário

A discrepância entre relatos é apenas um elemento de incerteza no esforço para determinar a falha de segurança que quase resultou na morte de Trump.

O fato desta simples questão – se as forças de segurança utilizaram o mesmo edifício que o atirador – ainda não ser facilmente resolvida três dias após o tiroteio mostra que existem divisões entre as agências envolvidas na operação.

No centro da disputa entre o Serviço Secreto e as agências locais está um conjunto de armazéns, adjacente ao local do comício, o terreno do Butler Farm Show, e quem era responsável pela segurança naquela área.

O conjunto de edifícios, de propriedade da empresa AGR International, ficava logo ao norte do palco. O mais próximo do palco era um prédio de um andar, com algumas janelas e telhado inclinado. Atrás dele, ligeiramente afastado, havia um prédio de dois andares com mais janelas. O atirador usou o telhado do prédio de um andar, mais próximo do palco para disparar com seu AR-15.

O Serviço Secreto determinou que todo o complexo de armazéns estava fora do perímetro seguro — ao qual os visitantes estavam sujeitos a revistas e protocolos de segurança mais rígidos. A segurança foi repassada às autoridades locais.

As forças de segurança estão oferecendo relatos diferentes sobre qual prédio as autoridades locais usaram como área de preparação e base para os três policiais locais chamados contra-atiradores. Esses policiais observavam a multidão reunida na zona segura, disse um policial local, ouvido pelo New York Times em condição de anonimato.

Ainda de acordo com o policial, os francoatiradores estavam na realidade dentro do prédio de dois andares, atrás do armazém usado pelo atirador — é um ponto de acordo geral que ninguém das autoridades policiais estava no telhado de qualquer um dos armazéns.

Em sua entrevista à ABC, Cheatle disse que nenhum policial estava posicionado no topo do telhado porque não seria seguro.

— Esse edifício em particular tem um telhado inclinado, no ponto mais alto — disse ela. — E então há um fator de segurança que seria considerado aí, que não gostaríamos de colocar alguém em um telhado inclinado. Então foi tomada a decisão de proteger o prédio por dentro.

Ex-agentes do Serviço Secreto disseram que os agentes ocupam posições em telhados com inclinação mais acentuada do que aquele – na verdade, os atiradores do Serviço Secreto estavam empoleirados num telhado mais íngreme atrás de Trump no mesmo evento.

Mas eles disseram que a agência também avaliou a segurança e às vezes optou por bloquear o acesso a telhados inclinados em vez de colocar alguém em cima.

Responsabilidade

Apesar das potenciais falhas de segurança envolvendo policiais de outras agências, o Serviço Secreto entrou na mira das críticas por sua responsabilidade em proteger as principais figuras políticas dos EUA. O presidente Joe Biden chegou a anunciar uma investigação independente sobre o ataque.

O Serviço Secreto protege vitaliciamente os presidentes e ex-presidentes, suas famílias e os filhos dos ex-presidentes até os 16 anos. Seus agentes também garantem a segurança de chefes de Estado e de governo estrangeiros em visitas oficiais ou em grandes eventos nacionais ou internacionais nos EUA.

Criado inicialmente para combater a falsificação de moeda, a agência recebeu a missão de proteger o presidente, após o assassinato de William McKinley, em 1901. A agência conta com cerca de 3,2 mil agentes especiais, conhecidos mundialmente pelo uso de óculos escuros, fones de ouvido e ternos, 1,3 mil uniformizados e mais de 2 mil técnicos e administrativos.

