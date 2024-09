A- A+

Agreste Túnel da BR-232 terá faixa interditada a partir desta quarta-feira (18), para troca de iluminação O trabalho de substituição da iluminação deve durar cerca de duas semanas (15 dias). Para evitar acidentes, a Neoenergia, o DER-PE e a PRF farão uma sinalização especial da via

A partir desta quarta-feira (18), uma das faixas do túnel Plínio Pacheco, localizado na BR-232, no município de Gravatá, será interditada para a substituição da atual iluminação por novas lâmpadas, com tecnologia LED.



O trabalho de substituição da iluminação deve durar cerca de duas semanas (15 dias). Por isso, os motoristas que passam diariamente pelo local devem ficar ainda mais atentos.



O serviço será iniciado na quarta-feira e acontecerá das 9h às 16h e das 22h às 5h. Nesses intervalos de tempo, uma faixa da via será interditada para que o caminhão da Neoenergia possa realizar o serviço com segurança.

Sinalização

Para evitar acidentes, a Neoenergia, o Departamento de Estradas e Rodagens de Pernambuco (DER-PE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) farão uma sinalização especial da via, antes mesmo da entrada no túnel. A previsão é que todas as trocas sejam concluídas dentro de um período de 15 dias.

Segundo o diretor de relações institucionais da Neoenergia, João Paulo Rodrigues, o túnel da BR-232 é um ativo importante de Pernambuco. É a porta de entrada para cidades como Gravatá, Sairé e Caruaru, que possuem um grande potencial turístico e econômico, e uma passagem para quem vai para o Sertão.

"Com a instalação de lâmpadas LED, os motoristas terão uma melhor visibilidade, diminuindo os riscos de acidente na via, proporcionando uma maior tranquilidade para todos”, afirmou o diretor.

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Segurança

Para o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi-PE), Diogo Bezerra, a parceria da Neoenergia com o governo estadual vai garantir uma segurança ainda maior para quem trafega pelo túnel.

“O equipamente atende a regiões importantes do Agreste. Toda ação que venha a melhorar na mobilidade das pessoas que utilizam as nossas estradas sempre será muito bem-vinda”, disse o secretário.

Para ajudar com o trânsito na via, a Polícia Rodoviária Federal estará presente durante as ações.

De acordo com o inspetor Hélio Davino, chefe da delegacia da PRF em Caruaru, “a PRF está comprometida com a segurança durante a realização dos trabalhos e se planejou para minimizar o impacto na fluidez do tráfego”.

Hélio Davino também solicita a compreensão dos usuários durante a instalação das luminárias, uma vez que a melhoria na iluminação contribuirá para a segurança viária.

Além de melhora a iluminação do túnel, a troca das lâmpadas também vai promover a economia de energia, pois o LED consome até 40% menos do que os equipamentos tradicionais, com uma vida útil superior a 65 mil horas.

