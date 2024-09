Túnel da BR-232, em Gravatá, tem faixa interditada para troca de iluminação

A- A+

Um serviço da Neoenergia para substituição da iluminação por lâmpadas LED interditou o túnel Plínio Pacheco, localizado na BR 232, em Gravatá, Agreste de Pernambuco. A ação começou na quarta-feira (11), e a previsão é que todas as trocas sejam concluídas dentro de um período de 15 dias.

A obra acontece em parceria com o Governo de Pernambuco, o Departamento de Estradas e Rodagens de Pernambuco (DER-PE) e a Polícia Rodoviária Federal. Na ação, é necessário fechar uma das faixas da via, e acontece sempre das 9h às 16h e das 22h às 5h. Para evitar acidentes, a Neoenergia, o DER e a PRF fazem uma sinalização especial da via, antes mesmo da entrada no túnel.

“O túnel da BR-232 é um ativo importante do estado de Pernambuco. É a porta de entrada para cidades como Gravatá, Sairé e Caruaru, que possuem um grande potencial turístico e econômico, e uma passagem para quem vai para o Sertão. Com a instalação de lâmpadas LED, os motoristas terão uma melhor visibilidade, diminuindo os riscos de acidente na via, proporcionando uma maior tranquilidade para todos”, afirmou o diretor de relações institucionais da Neoenergia, João Paulo Rodrigues.

O secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi-PE), Diogo Bezerra, vê o serviço como uma garantia de segurança maior para quem trafega pelo túnel. “São regiões importantes do Agreste e toda ação que venha a melhorar na mobilidade das pessoas que utilizam as nossas estradas sempre será muito bem-vinda”, disse.

Para ajudar no trânsito na via, uma equipe da PRF está presente durante todo o serviço. A corporação também solicitou a compreensão dos usuários durante a instalação das luminárias, uma vez que a melhoria na iluminação contribuirá para a segurança viária.

Além de contribuir para o tráfego, a melhoria da iluminação do túnel, por meio da troca das lâmpadas, também vai promover a economia de energia. Isso acontece porque o LED consome até 40% menos do que os equipamentos tradicionais, com uma vida útil superior a 65 mil horas.

