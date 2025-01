A- A+

CONFLITO Turquia ameaça lançar operação militar contra combatentes curdos na Síria A Turquia acusa as YPG de estarem vinculadas ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), uma organização que Ancara e vários países ocidentais classificam como "terrorista"

A Turquia ameaçou, nesta terça-feira (7), lançar uma operação militar contra combatentes curdos na Síria caso esses grupos não aceitem as exigências estipuladas pelo governo de Ancara para uma transição pacífica após a queda de Bashar al Assad.

"Faremos o que for necessário" se as Unidades de Defesa do Povo Curdo Sírio (YPG) não cumprirem as exigências da Turquia, declarou o chanceler Hakan Fidan ao canal CNNTurk.

Quando questionado sobre o significado dessa declaração, o ministro respondeu: "Operação militar".

A Turquia acusa as YPG de estarem vinculadas ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), uma organização que Ancara e vários países ocidentais classificam como "terrorista".

No entanto, as YPG também são um aliado-chave para o Ocidente na luta contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na região.

"O ultimato que demos [às YPG] através dos Estados Unidos é claro", afirmou Fidan.

"Seus combatentes internacionais, vindos da Turquia, Irã e Iraque, devem abandonar a Síria imediatamente. Não vemos nem preparação nem intenção nesse sentido neste momento", acrescentou o ministro.

O chanceler turco acrescentou que seu país tem a capacidade de administrar as prisões e os campos de detenção onde há jihadistas presos na Síria, caso as novas autoridades não estejam em condições de fazê-lo.

O novo líder sírio, Ahmed al Sharaa, cujo grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) mantém há muito tempo vínculos com a Turquia, declarou no domingo à televisão Al Arabiya que as forças lideradas por curdos deveriam ser integradas ao exército nacional.

Fidan afirmou que os novos governantes da Síria são capazes de lutar contra as YPG, às quais acusou de ganhar tempo. "A administração de Damasco não é formada por pessoas que têm medo da guerra. Eles tomaram Damasco lutando", declarou.

Questionado sobre se a Turquia continuaria intervindo na Síria apesar do apoio dos Estados Unidos às YPG, Fidan respondeu:

"Fizemos isso no passado em Afrin, em Ras al Ayn e em Tal Abyad". A Turquia atacou essas três localidades no norte da Síria.

