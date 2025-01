Ucrânia corta fornecimento de gás da Rússia até a Europa através de seu território

A- A+

Kiev e Moscou confirmaram que o fornecimento de gás russo à Europa através da Ucrânia cessou permanentemente nesta quarta-feira, após o fim de um contrato de cinco anos assinado entre ambas as partes no final de 2019 e não renovado devido à guerra.

O gás russo é fornecido à Europa através de gasodutos que passam pela Ucrânia desde o fim da União Soviética, em 1991. Os dois países entraram em guerra depois que a Rússia invadiu o país vizinho, em 24 de fevereiro de 2022.

"Interrompemos o trânsito do gás russo, é um acontecimento histórico. A Rússia perde mercados e sofrerá perdas financeiras", disse o ministro da Energia ucraniano, Guerman Galushchenko, citado em comunicado.



“Desde as 08h00 (5h GMT), não foi fornecido mais gás russo para trânsito através da Ucrânia”, anunciou a gigante russa do gás Gazprom, num outro comunicado.

O contrato que permitiu o fornecimento de gás russo à Europa através da Ucrânia permaneceu em vigor até ao seu termo, apesar da guerra, beneficiando ambas as partes economicamente.

O trânsito do gás russo para a Europa através da Ucrânia ascendeu a 14,65 bilhões de metros cúbicos em 2023, segundo dados oficiais.

Com o fim do trânsito através da Ucrânia e mais de dois anos após a sabotagem dos tubos Nord Stream no Mar Báltico, a Europa só será abastecida com gás russo através do gasoduto TurkStream e da sua extensão Balkan Stream.

O continente também importa gás natural liquefeito (GNL) russo em navios-tanque.

