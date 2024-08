Ucrânia diz ter avançado mais de um quilômetro em sua incursão na região russa de Kursk

A- A+

As forças ucranianas alegam ter avançado mais de um quilômetro nesta quarta-feira, em sua incursão militar na região russa de Kursk, que neste dia 14 de agosto completa mais de uma semana. Além disso, o exército ucraniano diz ter capturado mais prisioneiros russos e destruído um bombardeiro a jato.

As tropas ucranianas na quarta-feira fizeram mais de 100 soldados russos prisioneiros, disse o comandante do exército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, em um vídeo postado no canal do Telegram do presidente Volodymyr Zelensky.

Zelensky disse que eles seriam usados como moeda de troca em negociações por prisioneiros de guerra ucranianos capturados pela Rússia.

A Ucrânia acrescentou que as tropas destacadas em Kursk destruíram um jato russo Su-34 usado para lançar bombas em cidades da linha de frente ucranianas.

A ousada operação Kursk é o maior ataque à Rússia desde a Segunda Guerra Mundial e pode envolver até 10 mil ucranianos apoiados por blindados e artilharia, dizem analistas militares.

Na terça-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhii Tykhyi, disse que o ataque visa apenas proteger o território ucraniano de ataques de longo alcance lançados pela Rússia a partir de Kursk, e que não há interesse na indexação destes territórios.

Veja também

Nasa Nasa estuda como trazer à Terra os astronautas da Boeing