Ucrânia registra aumento de bactérias resistentes a medicamentos devido à guerra

Os médicos descobriram que as infecções de Pte Oleksander Bezverkhny eram resistentes aos antibióticos comumente usados. O homem, de 27 anos, tinha, segundo a rede televisa inglesa BBC, um ferimento abdominal grave, estilhaços rasgaram suas nádegas e ambas as pernas foram amputadas.

A resistência antimicrobiana (RAM) ocorre quando as bactérias evoluem e aprendem a se defender contra antibióticos e outros medicamentos, tornando-os ineficazes.



A Ucrânia está longe de ser o único país afetado por esse problema: cerca de 1,4 milhão de pessoas morreram globalmente de infecção por RAM em 2021. No entanto, a guerra parece ter acelerado a disseminação de patógenos multirresistentes no país.

Clínicas que tratam de ferimentos de guerra registraram um aumento acentuado de casos de RAM. Mais de 80% de todos os pacientes admitidos no Hospital Feofaniya, em Kiev, têm infecções causadas por micróbios resistentes a antibióticos, de acordo com o médico-chefe adjunto Dr. Andriy Strokan.

As infecções resistentes a antimicrobianos geralmente se originam em instalações médicas.



A equipe médica tenta seguir protocolos rigorosos de higiene e usar equipamentos de proteção para minimizar a propagação dessas infecções, mas as instalações podem ficar lotadas de pessoas feridas na guerra.

O Dr. Volodymyr Dubyna, chefe da UTI do Hospital Mechnikov, disse, segundo a BBC, que desde o início da invasão russa, sua unidade aumentou o número de leitos de 16 para 50. Enquanto isso, com muitos funcionários fugindo da guerra ou se juntando ao exército, os níveis de pessoal estão diminuindo.

O Dr. Strokan explicou que essas circunstâncias podem afetar a disseminação da bactéria AMR. "Nos departamentos cirúrgicos, há uma enfermeira que cuida de 15 a 20 pacientes", disse ele. "Ela fisicamente não consegue esfregar as mãos na quantidade e frequência necessárias para não espalhar infecções."

A natureza desta guerra também significa que os pacientes são expostos a muito mais cepas de infecção do que seriam em tempos de paz.



Quando um soldado é evacuado por razões médicas, ele frequentemente passa por várias instalações, cada uma com suas próprias cepas de AMR. Embora os profissionais médicos digam que isso é inevitável devido à escala da guerra, isso só piora a disseminação de infecções por AMR.

Este foi o caso de Pte Bezverkhny, que foi tratado em três instalações diferentes antes de chegar ao hospital em Kiev. Como suas infecções não puderam ser tratadas com a medicação usual, sua condição piorou e ele contraiu sepse cinco vezes.

Essa situação é diferente de outros conflitos recentes, por exemplo, a Guerra do Afeganistão, onde soldados ocidentais eram estabilizados no local e depois transferidos por via aérea para uma clínica europeia em vez de passar por diversas instalações locais diferentes.

