Ucrânia abate caça russo em voo de combate na fronteira; vídeo

A Ucrânia anunciou nas redes sociais que abateu um segundo avião de ataque russo Su-25 no intervalo de apenas cinco dias. O grupo de forças Khortytsia relatou nesta terça-feira que derrubou o caça próximo a Pokrovsk, na região leste de Donetsk, enquanto a aeronave inimiga "tentava disparar contra as posições das unidades das Forças de Defesa".

"Ainda outro Su-25 inimigo foi abatido por nossas armas antiaéreas na região de Donetsk", disse a unidade, compartilhando imagens de combate do incidente.

Earlier today, a Ukrainian MANPADS team from the 110th Mechanized Brigade successfully shot down a Russian Su-25 attack jet over Donetsk Oblast.



A circling Ukrainian drone captured the stricken Russian aircraft slamming into the ground nearby. pic.twitter.com/PJxzw8eU1o