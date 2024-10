UFPE abre seleção para preenchimento de vagas remanescentes dos cursos presenciais de graduação

A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) tornou público o edital do processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas remanescentes dos cursos presenciais de graduação para o semestre letivo de 2024.2. As aulas têm início no dia 11 de novembro. Estão sendo disponibilizadas 293 vagas nos três câmpus, sendo 232 delas no Campus Recife (em sua maioria, para cursos da área de Engenharia); 55 vagas no Centro Acadêmico do Agreste (CAA); e seis vagas no Centro Acadêmico de Vitória (CAV).

As inscrições estão abertas e devem ser feitas gratuitamente, até o dia 28 deste mês, por meio do preenchimento de formulário on-line.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira delas a inscrição e envio dos documentos exibidos pelo edital. A seleção compreenderá a análise das notas obtidas com base nos resultados obtidos pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente a uma das três últimas edições do exame (2021, 2022 ou 2023), que deve ser indicada pelo candidato no momento da inscrição. A listagem dos candidatos classificados para a próxima etapa da seleção ocorre no dia 1º de novembro.

A segunda etapa do processo seletivo é a pré-matrícula dos candidatos classificados, que será realizada de 1º a 4 de novembro. Ela consiste no envio dos documentos exigidos pelo edital de seleção pela plataforma STIdocs. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 5 de novembro, na página do Vestibular UFPE.

Tabela de vagas remanescentes dos cursos presenciais de graduação - Reprodução

A matrícula acadêmica no 1° período do curso será efetuada automaticamente em todas as disciplinas obrigatórias de cada curso de graduação. Não será admitida a matrícula de candidato que seja vinculado a outro curso oferecido pela UFPE ou a outra instituição pública de Ensino Superior, salvo formal e expressa declaração de desistência do vínculo anterior – para estudantes vinculados à UFPE, a desistência deverá ser feita junto à Coordenação de Controle Acadêmico após a divulgação do resultado final.

Não é preciso ter participado do processo seletivo regular para concorrer às vagas remanescentes disponibilizadas pela Universidade. Qualquer pessoa pode se candidatar, desde que atenda aos pré-requisitos do curso. O edital completo da seleção, com o cronograma e documentos necessários para a inscrição, entre outras informações, está disponível no site do Vestibular UFPE.

