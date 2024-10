A- A+

Mês da Pessoa Idosa UFPE promove "Mês da Pessoa Idosa" com serviços de direitos e cidadania; confira A iniciativa busca promover o protagonismo dos idosos, oferecendo conhecimento e oportunidades que melhorem sua qualidade de vida

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) promove, desta quarta (2) até o dia 20 de outubro, em diversos pontos da instituição, o "Mês da Pessoa Idosa 2024".

A iniciativa traz diversos serviços de direitos e cidadania voltados para o cuidado e bem-estar dos idosos.

A ação acontece por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proext) da UFPE, em parceria com o Programa do Idoso e o Programa de Pós-Graduação em Gerontologia. O evento conta, ainda, com debates, orientações sobre saúde, seguridade social e empreendedorismo.

São oferecidos também serviços de aconselhamento jurídico, conversas sobre turismo e momentos de confraternização. A iniciativa busca promover o protagonismo dos idosos, oferecendo conhecimento e oportunidades que melhorem sua qualidade de vida.

Confira, abaixo, a programação completa.

02/10 - Abertura do Mês da Pessoa Idosa - O entrelaçar da Ciência, Saúde, Tecnologia e Cidadania

Local - NAI/Proidoso - UFPE

9h - Abertura do Mês da Pessoa Idosa

9h30-11h - Oficina: Mitos e verdades sobre a saúde bucal

9h30-11h - Oficina: Gentilezas na era digital

9h30-11h - Oficina: Manuseando os aparelhos para aferição de pressão arterial e glicemia

03/10 - 10 anos do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia

Local - Auditório do Centro de Ciências Médicas (CCM/UFPE)

8h-12h - 10 anos do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia (PPGERO/UFPE)

07/10 - Cidadania e Seguridade Social da pessoa idosa

Local: Auditório do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA/UFPE)

9h - 9h15 - Mesa de Abertura

9h15 - 9h30 - Coral Canto do Rouxinol

9h30-10h10 - Políticas Públicas para a Década do Envelhecimento Saudável

10h10-10h50 - Educação e Direitos da Previdência e da Seguridade Social: proteção para a pessoa idosa

10h50 - 11h30 - Debate

11h30 - Encerramento

07/10

Local - NAI/Proidoso UFPE

13h30 - 16h - Aconselhamento individual: jurídico e previdenciário

09/10 - Inauguração do Laboratório 60+ Digital (Lab 60+ digital)

Local - NAI/Proidoso UFPE

10h - 10h15 - Coral Canto do Rouxinol

10h15 - 10h30 - Abertura

10h30 - 11h - Descerramento da placa de inauguração do Lab 60+ digital

14, 17 e 18/10 - Empreendedorismo sênior

Local - NAI/Proidoso e Senea UFPE

Nos dias 14 e 17.10 - 14h - 16h

Dia 18.10 - 13h - 17h

Oficina: Como empreender depois dos 60

30/10 - Turismo, música e lazer

Local - Clube Universitário UFPE

14h - 15h - Turismo para a pessoa idosa

15h - 16h30 - Mix musical: revivendo a década de ouro

16h30 - Lanche fraterno

17h - Encerramento

