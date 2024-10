A- A+

Dia das Crianças UFPE promove 1ª edição do evento "Saber e Brincar" para o público infantil e infantojuvenil O evento é gratuito e oferece sete oficinas com atividades diversas, durante todo mês de outubro

A Universidade Federal de Pernambuco promove a 1ª edição do evento “Saber e Brincar”, neste mês de outubro. A instituição realiza, gratuitamente, sete oficinas de artes para o público infanto-juvenil, no Centro Cultural Benfica, localizado na rua Benfica, 157, bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife.

Os interessados em participar do evento devem se inscrever no formulário do Google. Os ingressos serão disponibilizados através da plataforma Sympla, e as vagas para as atividades são limitadas.

Com início neste sábado (5), a programação será durante todo o mês de outubro e começa com o projeto de contação de histórias idealizado pela Cia Palavras Andarilha, às 16h, no Teatro Joaquim Cardozo (fica no Centro Cultural Benfica).

O grupo explora a contação de histórias através de contos da tradição oral e das brincadeiras populares e promove uma abordagem plurissensorial, através da apresentação do espetáculo “O Universo Mágico das Histórias e Brincadeiras”.

O Cineclube Nostalgia exibe uma sessão do filme “Shrek 2” na sexta-feira (11), às 16h. Um bate-papo com as crianças sobre os temas abordados no filme está marcado para o fim da transmissão.

O “Saber & Brincar UFPE” terá três concertos na programação musical do evento. O primeiro será do grupo Txaimus, no domingo (13), às 11h. Ao explorar sonoras através dos sons de sinos, o recital “Badalos: música infantil com sinos” combina arranjos inovadores com a riqueza da música brasileira infantil.

O concerto “Babar, o elefantinho, e muito mais!”, peça clássica do compositor francês Francis Poulenc, une piano e contação de histórias, será apresentado no sábado (19), às 16h. No recital, também haverá apresentação das “Cenas Infantis”, do compositor alemão Robert Schumann.

A obra será interpretada ao piano e acompanhada por contos mágicos inspirados nos títulos das peças, escritos por Eduardo Maymonne. O comando do espetáculo fica por conta dos músicos Antônio Nigro (piano) e Flávio Medeiros (narração).

A programação musical será encerrada com o espetáculo “O Urso Paddington e o seu primeiro concerto”, na sexta-feira (26), às 16h. Os músicos Luís Felipe Oliveira (piano) e Rafael Fonsêca (narração) vão conduzir o espetáculo com a música do compositor britânico Herbert Chappell.

Com uma programação diversificada que mistura oficinas interativas, contação de histórias, cineclube e concertos musicais, o projeto, capitaneado pela Superintendência de Cultura (Supercult), promete estimular a criatividade e o conhecimento dos pequenos.

A iniciativa faz parte do Programa de Estímulo à Cultura (PEC) da Superintendência de Cultura e é comandado pela Superintendência de Cultura (Supercult), que promete estimular a criatividade e o conhecimento das crianças.

“O ‘Saber & Brincar’ reúne um conjunto de ações de mediação, fruição cultural e formação de público. Ele foi pensado para estimular a criatividade e o interesse das crianças pelas artes, criando um ambiente de aprendizado, diversão e expressão da identidade”, explica o professor Hélio Pajeú, diretor de Artes da Supercult.

Oficinas

Oficina Introdução à animação em stop motion

Data: 14 de outubro, das 14h às 16h30

Total de vagas: 12

Faixa etária: 10 a 15 anos

Oficina Gravura com materiais alternativos

Data: 15 de outubro das 14h às 16h30

Total de vagas - 12 vagas

Faixa etária: 7 a 12 anos

Oficina Zine - Criando sua Estória

Data: 16 outubro das 14h às 16h30

Total de vagas - 12 vagas

Faixa etária: 7 a 12 anos

Oficina Origami: dobrando papel

Data: 24 de outubro das 14h às 16h30

Total de vagas: 12 vagas

Faixa etária: 8 a 12 anos

Oficina Jogos Teatrais

Data: 25 de outubro das 14h às 16h30

Total de vagas - 12 vagas

Faixa etária: 8 a 12 anos

Oficina Irena: aprendendo a contar histórias

Data: 28 de outubro das 14h às 16h30

Total de vagas: 12 vagas

Faixa etária: 8 a 12 anos

Oficina Brincar e Errar

Data: 29 de outubro das 14h às 16h30

Total de vagas: 12 vagas

Faixa etária: 7 a 12 anos

Mais informações:

(81) 2126.7387/7388

Instagram da Supercult @supercult.ufpe



Veja também

Biden Biden insta Israel a não atacar instalações petrolíferas do Irã e pede 'outra alternativa'