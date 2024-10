A- A+

SAÚDE Evento "Saúde no IAM" é realizado pelo Núcleo de Saúde do Trabalhador nesta sexta-feira (4) A iniciativa é aberta para trabalhadores, estudantes e a comunidade em geral, com foco na promoção da saúde

Nesta sexta-feira (4), o Núcleo de Saúde do Trabalhador realiza o 1º Saúde no IAM (Instituto Aggeu Magalhães), em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade de Pernambuco (UPE) e Prefeitura do Recife.

O evento acontecerá na quadra do IAM/Fiocruz Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, localizada na avenida. Prof. Moraes Rego, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife.

Saúde no IAM

A iniciativa é aberta para trabalhadores, estudantes e a comunidade em geral, com foco na promoção da saúde.

O evento trará uma série de atividades gratuitas, como educação em saúde, orientação nutricional, avaliação física, prevenção de doenças cardiovasculares, vacinação contra a Influenza e testagem rápida para ISTs.



Além disso, ao longo do dia, todos terão a oportunidade de participar de oficinas, práticas integrativas e rodas de conversa sobre temas relevantes na área da saúde.

Confira a programação do 1º Saúde no IAM, do Núcleo de Saúde do Trabalhador:



Estandes

Nutrição - SENEA (Serviço Escola de Nutrição Emilia Aureliano) / UFPE

Odontologia (UFPE)- Projeto Sorriso do Agreste e Prevenção de Doenças Cardiovasculares - Projeto Coração nas Mãos;

Avaliação Física - ESEF/UPE

Estande de Educação em Saúde_IAM/Fiocruz Pernambuco

Vacinação Influenza - Prefeitura do Recife

Testagem Rápida ISTs - Prefeitura do Recife

Práticas Integrativas - Auriculoterapia, quiropraxia e acupuntura_ Terapeuta Integrativo: Sebastião Gilson Dias.

Feirinha Agroecológica Dandara de Palmares com o coletivo Nova Visão

Presença do Cesam (Centro de Saúde Alternativa) junto com o coletivo de mulheres da Muribeca (Fitoterápicos).

Atividades coletivas

8:00 - 9:00 - Abertura do evento com a presença da direção, gestão e convidados junto ao projeto Minuto SUS com café da manhã saudável coletivo. O tema do Minuto SUS será, Leishmaniose: conversa de quintal em áreas endêmicas do municipio de Timbaúba, com a presença do Pesquisador e Prof Luiz Carlos Alves, do departamento de parasitologia do IAM;

10:00 - 11:00 - Oficina: Plantas Medicinais e fitoterapia com a distribuição de mudas de plantas- Giselda Alves (Cesam/ Coletivo de Mulheres da Muribeca);

11:00 - 12:00 - Roda de conversa: Qual a relação entre saúde bucal e saúde mental_palestrante convidada: Gisele Monteiro do Núcleo de Saúde do Trabalhador - Farmanguinhos/Fiocruz- RJ;

13:00 - 14:00 - Clube do Livro Especial: Contação de História e projeto Respiro (aberto ao grande público);

14:00 - 15:00 - Roda de Conversa: Poeticas do cuidado: diálogos entre saúde mental e trabalho com o Prof Dr Djailton Cunha, professor adjunto da graduação e pós-Graduação de Psicologia da UPE-Garanhuns. Coordenador do Núcleo de Cartografias da Subjetividade (NUCAS) e Presidente da Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino em Psicologia Transpessoal (ABRAPET);

15:00 - 16:00 - Roda de Terapia Comunitária Integrativa - Washington Bezerra / Aquarius NAC Saúde Integral;

16:00 - Encerramento: Coral Percussivo Elza Soares do projeto Fiocruz Saudavel.

