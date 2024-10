Money Heroes: Thiago Nigro vem ao Recife para evento de finanças

A- A+

O Centro de Eventos de Recife se prepara para receber, nos dias 2 e 3 de novembro, o Money Heroes, o um evento voltado para profissionais do mercado financeiro.

Com uma programação repleta de palestras e painéis, o evento visa deslocar a discussão do mercado financeiro do tradicional eixo Sul/Sudeste, proporcionando uma plataforma de aprendizado e networking no Nordeste.

Entre os palestrantes confirmados, estão renomados especialistas como Gustavo Cerbasi, referência em educação financeira; Thiago Nigro, conhecido como "O Primo Rico"; e Ana Laura Magalhães, especialista em investimentos. Além deles, o evento contará com a presença de Elton Euler, Tito Gusmão, Arthur Lemos, Guto Galamba e um nome surpresa que será revelado em breve.

O Money Heroes foi idealizado para atender a demanda crescente por conhecimento no setor financeiro, oferecendo um espaço onde profissionais podem se atualizar sobre as últimas tendências, práticas e inovações do mercado.

Os participantes terão a chance de aprender diretamente com os experts, além de participar de discussões sobre temas relevantes, como investimentos, gestão de patrimônio e finanças pessoais.

Serviço

Evento: Money Heroes

Data: 2 e 3 de novembro de 2023

Local: Centro de Eventos de Recife

Compra de ingressos: Clique aqui

