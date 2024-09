A- A+

COMEMORAÇÃO Dia do Idoso: Rede Compaz promove evento em celebração nesta terça-feira (1), no Recife Centros irão oferecer atividades lúdicas e rodas de conversa a partir das 8h

Em celebração ao Dia do Idoso, a Rede Compaz irá promover um evento na manhã desta terça-feira (1), com a oferta de diversas atividades destinadas a este público. A programação vai das 8h às 11h30.

Às 8h, no Compaz Dom Hélder Câmara, localizado na Ilha Joana Bezerra, será realizada uma recreação na piscina. Depois, haverá aula de ritmos e de funcional, além de uma roda de conversa sobre autoestima. A previsão é que as atividades se encerrem às 10h30.

Já no Compaz Leda Alves, localizado no Pina, a comemoração começa às 9h com um aulão de zumba, e finaliza com um bate papo mediado por uma psicóloga.

O objetivo da ação é trazer reconhecimento e visibilidade a este grupo social, que têm na Rede Compaz um espaço de acolhimento e socialização gratuito.

"Nosso público de idosas e idosos cresce a cada dia, reflexo do próprio envelhecimento da população e da vocação dos nossos equipamentos para o encontro e a convivência. O Compaz vem ampliando seu olhar para estas pessoas, que nos acolheram assim como nós a elas, e nada mais justo que celebrar este dia como elas merecem", diz Gabriel Cavalcante, secretário de Segurança Cidadã do Recife.

Comemoração do Dia do Idoso

Locais:

Compaz Dom Hélder Câmara: Rua Lorenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra.

Horário: 8h às 10h30

Compaz Leda Alves: Rua José Rodrigues, s/n, Pina.

Horário: 9h às 11h30

