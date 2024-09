A- A+

JEBs Recife 2024 Medalhista em Paris 2024, judoca Willian Lima marca presença no JEBs Recife 2024 O brasileiro, medalhista de prata e bronze pelo Judô em Paris, seguirá no Recife até a segunda-feira (30), participando dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs)

O judoca Willian Lima, um dos embaixadores dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) Recife 2024, chegou à capital pernambucana neste domingo (29) para prestigiar o evento e motivar os jovens atletas em suas jornadas.

Em um dia repleto de atividades, o medalhista olímpico respondeu perguntas, tirou fotos e compartilhou sua experiência com crianças e técnicos.

Willian Lima no JEBs Recife 2024. Foto: Filipe Pereira / CBDE

Willian, que começou sua carreira como atleta justamente nos JEBs, relembrou os desafios que enfrentou ao longo de sua trajetória, desde o princípio.

"Naquela época, uma professora disse que eu não seria nada no Judô e que deveria focar apenas nos estudos. Eu fiz o que ela disse, me esforcei nos estudos, mas hoje também sou medalhista olímpico. Nunca deixem de acreditar nos seus sonhos e não permitam que ninguém dite o que vocês podem ou não fazer", ressaltou.

Ele também lembrou os sacrifícios feitos ao longo do caminho, como abrir mão de estar com amigos e familiares, além de aprender a enfrentar lesões e derrotas, mas reforçou que "tudo vale a pena no futuro".

O carinho recebido pelos atletas emocionou o judoca, que foi cercado por crianças em uma fila imensa para os registros pessoais dos pequenos.

"Tem sido sensacional receber esse calor brasileiro. Ser reconhecido é incrível e sinto que meu propósito de vida, como atleta e medalhista olímpico, é inspirar novas gerações", comentou Willian.

Willian Lima no JEBs Recife 2024. Foto: Filipe Pereira / CBDE

Willian também revelou seu encantamento com o Recife e afirmou que pretende aproveitar ao máximo sua estada em terras pernambucanas.

"Se comparado a Paris, aqui é muito quente, mas muito gostoso. Pernambuco é uma delícia e não vejo a hora de pular na praia!", enfatizou o atleta.

Atletas vivem experiência memorável com a presença do medalhista olímpico

Jovens atletas demonstraram grande empolgação com a presença do medalhista olímpico nos JEBs. Ana Sofia, de 13 anos, natural de Caruaru, no Agreste, e participante do Badminton, descreveu o encontro como uma experiência marcante.

"É muito emocionante, porque é o meu primeiro JEBs. Eu estou muito feliz! Fiquei muito mais motivada quando ele chegou. Estou focando muito, procurando outros espaços para treinar, psicólogos para fortalecer a minha mente, trabalhando o físico, entre outras coisas. Vou chegar em casa muito empolgada contando que conheci o Willian!", contou a jovem.

Raquel Rodrigues, de 14 anos, também pernambucana, natural de Afogados da Ingazeira, no Sertão, ressaltou a importância do encontro para ela e sua equipe, que veio do interior do estado.

"Estar diante de um atleta que chegou em um nível tão alto é uma experiência memorável. Principalmente para nós, que viemos do interior de Pernambuco. É um feito histórico para a nossa cidade", relatou, a atleta de Basquete, emocionada.

Outro relato encantado com a presença de Willian foi de Fernanda Oliveira, de 14 anos, atleta de xadrez.

"Estou muito feliz de participar do JEBs, e essa dimensão de estar aqui ao mesmo tempo que um medalhista olímpico é um prazer. Serve de inspiração para mim", completou a representante do Estado de Rondônia.

Confira as fotos de Willian no evento.

Educação e superação através do esporte

Para Willian, o esporte não é apenas uma forma de competição, mas uma ferramenta de transformação social.

"Eu comecei em um projeto social e vi a vida de várias crianças mudando através do esporte. Pessoas que tinham envolvimento com drogas ou condições de vida difíceis hoje têm casa própria e uma vida estruturada. O esporte transforma vidas.", afirmou o judoca, que deixou uma mensagem poderosa para os jovens atletas: "Não desistam. Vamos enfrentar altos e baixos, mas é necessário aprender a lidar com as adversidades e seguir acreditando nos seus sonhos."

Willian Lima conquistou medalha de prata e bronze nas Olimpíadas de Paris 2024, consolidando-se como um dos maiores nomes do judô brasileiro. Em sua trajetória, ele superou adversários de altíssimo nível e mostrou determinação e garra até alcançar o pódio, tornando-se um exemplo de resiliência para todos os jovens que o acompanham.

Agenda de Willian Lima no Recife

Willian Lima fica no Recife até esta segunda-feira (30), participando de eventos, entrevistas e atividades na fan zone, um espaço de convivência e lazer dos atletas, além de acompanhar as próximas competições.

A presença do judoca está atraindo grande atenção, e a expectativa é de que mais crianças e jovens possam ser inspirados por sua história de superação.

Próximos Embaixadores

Além de Willian Lima, os JEBs Recife 2024 receberão nesta segunda-feira (30) a ginasta Daniele Hypolito, que também estará presente como embaixadora do Time Rio até o fim da competição. A nadadora paralímpica Maria Carolina Santiago se juntará ao evento estas terça (1) e quarta-feiras (2).

Jogos Brasileiros Escolares

JEBs Recife 2024 Sub 14 são realizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), em parceria com a Secretaria de Educação e Esportes (SEE) do Governo de Pernambuco e a Federação do Esporte Escolar de Pernambuco (Fedepe).

