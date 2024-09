A- A+

Superação JEBs 2024: Jovem Recifense que ficou desabrigada na cheia de 2022 fatura o ouro no Taekwondo Nos últimos dois anos, Ana Beatriz Falcão, ouro no JEBs, e sua família têm trabalhado para reerguer seu lar e apoiar outras famílias que enfrentaram a mesma situação

No sexto dia de competições dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs 2024) Sub-14, que acontece no Recife desde o último sábado (21), a jovem atleta Ana Beatriz Falcão, de 12 anos, representando a Escola Educandário Nossa Senhora de Fátima, no bairro do Barro, conquistou a medalha de ouro na série bronze do Taekwondo, na categoria 44kg.

Ana Beatriz após ser ouro no Taekwondo. Foto: Jean Pierre / CBDE.

Além de sua dedicação ao esporte, Ana Beatriz carrega uma história de superação que inspira a todos.

Em 2022, a atleta e sua família, moradores do bairro Jardim São Paulo, ficaram desabrigados devido às enchentes que atingiram a capital pernambucana. A família perdeu tudo e, desde então, luta para reconstruir sua vida.

"Foi um momento muito difícil, mas o esporte me ajudou a seguir em frente e a não desistir", relatou a jovem atleta.

Nos últimos dois anos, Ana e sua família têm trabalhado para reerguer seu lar e apoiar outras famílias que enfrentaram a mesma situação.

A performance de Ana Beatriz no Taekwondo reflete sua resiliência dentro e fora dos tatames.

"Hoje eu consegui a medalha de ouro na série bronze. Estou muito feliz de estar aqui, de chegar no pódio de um campeonato Brasileiro. Fazemos parte de um conjunto de voluntariado onde nós proporcionamos atividades com Taekwondo, Jiu-Jitsu, Capoeira, Banda Marcial, e também promovemos reuniões semanais", declarou a atleta.

Ana Beatriz também participa e atua na ONG "Praça com Cristo", movimento criado pelos pais da atleta para ajudar as famílias vítimas das enchentes.

"Faço parte de um conjunto de voluntariado fundado por meus pais e isso me faz sentir realizada. Aprendemos desde cedo a lutar por nós e por todos à nossa volta. O nosso lema é da lama ao pódio", contou.

A atleta atribui sua maturidade e consciência social ao incentivo e exemplo dos pais e ao apoio que sempre recebeu, mesmo nos momentos mais difíceis.

"Se não fosse por eles, talvez eu estivesse presa ao celular também e não teria chegado até aqui e ajudado outras crianças", disse a jovem, que só tem 12 anos, reforçando o papel fundamental da família em sua trajetória.

Avanço das competições no JEBs 2024

Nesta sexta-feira (27), as delegações de Taekwondo e Karatê se despedem dos JEBs 2024, enquanto novas modalidades, como xadrez, badminton, basquete, vôlei de praia e futsal, entram em cena no sábado (28).

Ao todo, 10 das 18 modalidades já foram realizadas, incluindo atletismo, ginástica rítmica, judô e wrestling. Até o momento os atletas de Pernambuco conquistaram 27 medalhas: seis de ouro, oito de prata e 13 de bronze.

Chegada Willian Lima e Daniele Hypólito no JEBs Recife 2024

Nos dias 29 e 30 de setembro, Willian Lima, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris desembarca no Recife para marcar presença nos JEBs 2024 como um dos embaixadores da competição.

Já a ex-ginasta Daniele Hypólito, embaixadora da delegação do Rio de Janeiro, chega no dia 30 de setembro e permanecerá até 3 de outubro. Daniele, a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha em campeonatos mundiais, traz sua experiência e inspiração para os jovens atletas que participam do evento.

Os Jogos Escolares Brasileiros continuam até o dia 3 de outubro, promovendo esporte, educação e inclusão social para milhares de jovens de todo o Brasil.



