Surf Surf PCD é estreia na 2ª edição do Festival Sociocultural Esportivo "O Rei da Praia", no Cabo A inscrição para a categoria é gratuita, na competição que acontece neste final de semana

O surf para pessoas com deficiência múltipla, auditiva ou intelectual está entre as categorias de uma competição com disputa na praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, nos dias 28 e 29 de setembro, a partir das 8h, pelo Festival Sociocultural Esportivo “O Rei da Praia”.

A inscrição para a categoria Inclusão (PCD) é gratuita e pode ser feita neste link. Confira o perfil do Rei da Praia.

Nesta 2ª edição do festival, as pessoas com um grau leve de deficiência — limitações moderadas em atividades da vida diária — estão inscritas na competição. A etapa classificatória acontece no sábado (28) e as finais ocorrem no dia seguinte.

Além da categoria para PCDs, as demais também têm a organização da Mouras Produções.

“O objetivo da categoria Inclusão é desenvolver o potencial de cada pessoa, sem focar na perfeição, mas sim na diversão. Os benefícios do surf para PCDs são justamente o desenvolvimento de equilíbrio, enfrentamento de dificuldades, controle emocional, expansão do convívio social e conexão com a natureza, além de ser um instrumento de inclusão social e diversidade de extrema necessidade e importância”, ressalta o pernambucano Harryson Moura, organizador do festival “Rei da Praia”.

Premiação

Além dos troféus e medalhas, o prêmio para a 1ª colocação na categoria Inclusão (PCD) é de R$ 500, enquanto as 2ª e 3ª posições recebem brindes.

