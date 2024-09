Festival Sociocultural Esportivo "O Rei da Praia" promove competição de surf, no Cabo

A- A+

Uma competição de surf na praia de Itapuama, no município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, integra a programação do Festival Sociocultural Esportivo “O Rei da Praia”, em sua 2ª edição.

O campeonato ocorre nos dias 28 e 29 de setembro, com a entrada na água a partir das 8h, em frente ao Condomínio Itapuama Beira Mar 2. Vale lembrar que a estreia do certame foi realizada no mês de março deste ano. Confira o perfil do projeto neste link.

Nesta nova edição, a competição de surf reúne um total de 12 categorias: Open, Kahuna, Grand Master, Master, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Feminino, Longboard, Bodyboard, Iniciante/Escolinha e Inclusão (PCD).

O investimento por pessoa para disputar o campeonato é de R$ 100 + 1kg de alimento não perecível - confira o formulário de inscrição -, exceto a Iniciante e a Inclusão, ambas com inscrições gratuitas.

As categorias Bodyboard, Iniciante e Inclusão (PCD) são realizadas em parceria com a Federação Pernambucana de Bodyboarding (Fepebb), que entra como apoio na organização dos atletas e disponibilização de uma comissão técnica de julgamento.

A Associação de Surf do Cabo de Santo Agostinho, a Itapuama Surf&News e a Diretoria Surf Point também estão à frente da competição, assim como a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho.

Em especial no domingo, juntamente com o surf, a parte do Bodyboard traz as categorias escolinha feminino, escolinha masculino, open feminino e open masculino.

Além dos troféus e medalhas, o campeonato também tem uma premiação de R$ 2.000 para a 1ª colocação da categoria Open, R$ 1.000 para a 1ª nas categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14 e de R$ 500 nas demais categorias. Já para as 2ª e 3ª posições, os prêmios são brindes.

Nomes de destaque das divisões de base do surf de Pernambuco disputam a competição: Alexia do Carmo, Alex do Carmo, Cauã Nunes e Júlio Rocha, atletas do Cabo de Santo Agostinho com conquistas de campeonatos brasileiros, pernambucanos e até internacionais, além de feitos em nível profissional em outras disputas por categorias.

“Diversos talentos locais competem no campeonato de surf do Festival Sociocultural Esportivo ‘O Rei da Praia’. A competição tem o propósito de investir no futuro das pessoas que sonham com o surf profissionalmente. Esta disputa é uma vitrine para a garotada, sobretudo a que mora no Cabo de Santo Agostinho”, ressalta o organizador pernambucano Harryson Moura.

O objetivo da competição é fomentar o surf pernambucano e consequentemente fortalecer a comunidade esportiva.

“Estamos investindo no futuro dessa garotada, principalmente nas categorias de base. Acreditamos que a competição também incentiva futuras gerações a buscar sonhos e aspirações atléticas. Podemos criar um futuro brilhante para a juventude da própria comunidade de Itapuama”, acrescenta.

Atividades

O Festival Sociocultural Esportivo “O Rei da Praia” une arte, esporte, educação e lazer. Além da competição de surf, a programação traz feira de artesanato, gastronomia, apresentações musicais e oficinas durante os dois dias.

Entre as oficinas está a de Slakline, ministrada pelo atleta profissional Rafael Silva, com mais de dez anos de carreira, iniciada em 2011. Como instrutor, ele conduz a atividade na praia de Itapuama, no domingo (29 de setembro), das 15h às 17h.

