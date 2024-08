A- A+

surfe Piscina de ondas de Kelly Slater fará parte do calendário do campeonato mundial de surfe Estrutura vai sediar uma das etapas do Championship Tour (CT) de 2025 e a terceira fase do WSL Longboard Tour deste ano;

O Surf Abu Dhabi, nova piscina de ondas do surfista Kelly Slater localizada na Ilha Hudayriyat, em Abu Dhabi, vai sediar uma das etapas do Championship Tour (CT) de 2025 e a terceira fase do WSL Longboard Tour deste ano de 2024, nos dias 27 a 29 de setembro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira.

O evento de longboard disputado no próximo mês vai definir os 8 homens e 8 mulheres que se classificarão para disputar os títulos mundiais de 2024 em El Salvador. A piscina de ondas é operada pela Modon Holding e apresenta a mesma tecnologia da líder mundial Kelly Slater Wave Company (KSWC), empresa com larga experiência em surfe que inovou a tecnologia de ondas artificiais.





— Tanto a evolução na tecnologia de ondas, quanto a própria região, apresentam oportunidades interessantes para a WSL e estamos animados para ver tudo isso ganhar vida nos próximos meses — disse Ryan Crosby, CEO da World Surf League.

Diversos surfistas que fazem parte da elite já estiveram no local como Filipe Toledo, Gabriel Medina, Stephanie Gilmore e Ramzi Boukhiam.

A estrutura fornece ondas perfeitas repetidamente, com novos perfis de adequados para todos os níveis, além de ser a primeira piscina de água salgada. As ondas do local são as mais longas e tem o maior tubo do mundo também.

— A colaboração da Kelly Slater Wave Company com a Surf Abu Dhabi, nos permite construir um destino perfeito para receber surfistas e comunidades de todos os níveis, além de incentivar uma nova geração de surfistas na nossa região — detalhou Bill O´Regan, CEO do grupo Q Holding.

