Olimpíadas Gabriel Medina 'ganha' prancha de surfe estampada com foto icônica de Paris-2024 Imagem de surfista, clicada no Taiti, viralizou nas redes

A icônica fotografia de Gabriel Medina numa onda do Taiti, durante as oitavas-de-final de Paris-2024, virou "estampa" de um instrumento de trabalho seu: uma prancha de surfe.



O artista de rua Eduardo Kobra, um dos mais conhecidos do mundo no segmento, compartilhou na rede social X uma imagem da peça pronta, com o mosaico de cores marcante de seu portfólio.

"Acachapante Medina", escreveu ele.

A foto partiu de um clique do fotógrafo da AFP Jerome Brouillet, que cobria a competição de surfe em Teahupo'o.

Naquele momento, Medina celebrava um tubo que lhe renderia nota 9,90. O brasileiro acabou com a medalha de bronze, depois de não conseguir pegar ondas na semifinal.

A foto também vai virar capa de caderno. A confirmação foi feita pela Tilibra, que lançou o item em uma feira de negócios de papelaria escolar em São Paulo.

O lançamento é uma resposta da empresa a diversas montagens realizadas por internautas na rede social X, na semana passada.

Associando às capas de cadernos — que geralmente trazem fotos de praias e referências ao surfe e outros esportes —, as montagens viralizaram.

