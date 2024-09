A- A+

educação UFPE aumenta em 40% número de vagas para curso de Sistemas de Informação em 2025 Com a ampliação, a instituição vai passar a ofertar 50 vagas por entrada, a partir do semestre 2025.1

O Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) terá um aumento de 40% no número de vagas do bacharelado em Sistemas de Informação (SI), em 2025. Com isso, a instituição vai passar a ofertar 50 vagas por entrada, a partir do semestre 2025.1.

A medida, oficializada pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade neste mês de setembro, tem como objetivo atender ao crescente interesse pela formação na área, considerada uma das mais promissoras no mercado de trabalho.

O curso de SI combina conhecimentos de informática e administração, e consiste no preparo de profissionais para atuar na gestão de tecnologia da informação em empresas de diversos setores.

"Com essa expansão, o CIn reforça sua posição como um dos principais polos de educação tecnológica do país, permitindo que mais estudantes se beneficiem da excelência acadêmica e das oportunidades oferecidas pela instituição", disse a UFPE, em nota oficial.





Com uma missão voltada para o avanço da ciência e da sociedade, o Centro de Informática da UFPE é considerado um dos mais prestigiados núcleos de ensino e pesquisa em computação do Brasil e da América Latina. A instituição é reconhecida pela excelência acadêmica na formação de profissionais em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Há, também, o foco em impulsionar o empreendedorismo e parcerias estratégicas com o setor privado.

