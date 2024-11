UFPE divulga resolução sobre vagas para Processo Seletivo Sisu 2025

A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) publicou a resolução que define o número de vagas para o Processo Seletivo UFPE Sisu 2025, destinado ao ingresso nos cursos de graduação presencial.

Ao todo, serão oferecidas 7.052 vagas em 99 cursos presenciais, sendo 5.562 no Campus Recife, 1.060 no Centro Acadêmico do Agreste (CAA) e 430 no Centro Acadêmico de Vitória (CAV).

Em relação ao ano anterior, houve um aumento de 40 vagas: 30 adicionais para o curso de Sistemas de Informação e 10 para Engenharia de Energia. A Resolução nº 11/2024, detalhando a distribuição das vagas por unidade acadêmica, curso, modalidade, entrada e turno, foi publicada no Boletim Oficial nº 210/2024.

A UFPE selecionará os candidatos para seus cursos de graduação presencial por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC).

Seis cursos não participarão do Processo Seletivo UFPE Sisu 2025: os cursos presenciais de Música (Canto) - bacharelado, Música (Instrumento) - bacharelado, Música - licenciatura, Dança - licenciatura, Licenciatura Intercultural Indígena e licenciatura em Letras - Língua Brasileira de Sinais (Libras). Estes serão regidos por resoluções específicas.

O Processo Seletivo UFPE Sisu 2025 garantirá a reserva de vagas para candidatos de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PcD).

A distribuição dessas vagas será divulgada em editais complementares da UFPE e no Termo de Adesão ao Sisu 2025, que serão publicados na página do Sisu UFPE 2025.

No mesmo endereço, será possível acompanhar as listas de espera disponibilizadas pelo Sisu MEC 2025, contendo as vagas eventualmente não preenchidas após a primeira chamada.

