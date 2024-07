Unesco retira o maior parque natural do Senegal da sua lista de patrimônio em perigo

A Unesco retirou, nesta quarta-feira (24), o maior parque natural do Senegal, o Niokolo Koba, da lista do patrimônio mundial em perigo, após os "esforços encorajadores" feitos pelas autoridades para conservar esta reserva mundial da biosfera.

O Niokolo Koba, de 913 mil hectares e localizado no sudeste do país, foi declarado local em perigo pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 2007.

BREAKING NEWS: Niokolo-Koba National Park has just been removed from the List of #WorldHeritage in Danger.



Congratulations #Senegal



