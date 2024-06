Depois da UFMG, professores da Universidade Federal de Santa Catarina também terminam greve

Os professores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) decidiram na noite de segunda-feira encerrar a greve após 40 dias. Essa é a segunda instituição que toma essa decisão. No começo do mês, a Universidade Federal de Minas Gerais também decidiu interromper a paralisação.

Entre os motivos para o encerramento da greve estão a recomposição de parte do orçamento das instituições e reajuste salarial e nos auxílios.

"A recomposição do orçamento das universidades – um dos principais pontos de unificação da greve – representa apenas 4% dos 19,3% reivindicados pelo movimento grevista com vistas à recomposição de valores reais do parâmetro orçamentário de 2016", diz o comunicado do Comando Local de Greve Docente da UFSC.