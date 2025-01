A- A+

EDUCAÇÃO Universidades suspendem calendário de matrículas dos aprovados pelo Sisu por falta de dados do MEC Segundo as instituições, o ministério ainda não repassou a lista de pessoas aprovadas

Ao menos seis universidades estaduais e federais suspenderam o calendário das matrículas de estudantes aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, que estava previsto para iniciar nesta segunda-feira (27).



As instituições informaram que ainda não receberam do Ministério da Educação (MEC) a lista de pessoas aprovadas, o que inviabiliza a realização do cadastro dos alunos. Esse atraso, no entanto, não interfere na aprovação dos candidatos.

Procurado, o MEC ainda não respondeu sobre o ocorrido, nem sobre um possível ajuste no calendário de matrículas.

Entre as universidades que anunciaram a suspensão, estão:

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)

Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Em nota, as instituições informaram que estão acompanhando os esforços do MEC para o processamento dos dados necessários à implementação da solicitação de matrículas online do Sisu 2025.1. Elas não informaram, no entanto, uma data de início, já que dependem das informações do ministério.

Para saber se você aprovado, basta acessar o sistema, clicar na opção "resultado da chamada regular" e consultar se houve aprovação em sua primeira ou segunda opção. A matrícula na universidade, a princípio, vai até o dia 31 de janeiro.

O candidato selecionado pelo Sisu deve consultar a instituição de ensino em que foi aprovado para verificar a disponibilidade de entrega da documentação para matrícula, se de forma digital ou presencial, bem como os períodos e horários estabelecidos para a entrega da documentação e para a realização dos demais procedimentos relacionados à matrícula.

