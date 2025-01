Sisu 2025 tem 97% das vagas preenchidas em chamada regular

A- A+

Os resultados do Sistema Unificado de Seleção (Sisu) de 2025 mostram que 97% das vagas foram preenchidas na chamada regular. Foram 254.899 candidatos aprovados, sendo 128.691 na ampla concorrência, 111.655 na modalidade de cotas e 14.553 por meio de ações afirmativas das próprias instituições de ensino superior.

O Ministério da Educação (MEC) informou também, nesta segunda-feira, que a edição deste ano do Sisu teve ganho de eficiência ao elevar taxa de ocupação das vagas após sete anos de queda. No ano passado, a taxa de vagas preenchidas havia sido de 90,8%.

O balanço mostra que foram registradas 1.101.211 inscrições em cursos presenciais de licenciatura —um aumento de 23,36% em comparação com a edição de 2024. Neste ano, foram ofertadas cerca de 69 mil vagas para tais cursos.

Segundo o MEC, os cursos tiveram 12.473 estudantes aprovados e com nota para concorrer ao Pé-de-Meia Licenciaturas — um programa de incentivo financeiroque visafomentar o ingresso, a permanência e a conclusão das licenciaturas por estudantes com alto desempenho noexame.

Resultado do Sisu 2025: como consultar

O resultado liberado nesta segunda-feira pode ser consultado pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Este ano o programa oferece 261.779 vagas distribuídas em 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de todas as regiões do país.

Para saber se você aprovado, basta acessar o sistema, clicar na opção "resultado da chamada regular" e consultar se houve aprovação em sua primeira ou segunda opção. Caso tenha passado em seu curso de escolha, o candidato precisa fazer a matrícula na universidade entre os dias 27 e 31 de janeiro, senão perde a vaga.

Como se inscrever na lista de espera do Sisu 2025?

Ao olhar a lista regular e não encontrar seu nome entre os aprovados, o estudante pode se inscrever na lista de espera de apenas uma de suas opções. Para isso, basta apertar o botão logo abaixo de “Prazo para participar da lista de espera”, que neste ano será entre os dias 26 e 31 de janeiro, e seguir as instruções. Se a dinâmica for a mesma do ano passado, cumpra o passo a passo a seguir:

Acesse em "https://acessounico.mec.gov.br/sisu” e clique na opção que aparece na tela

Na próxima página, selecione “Entrar com Gov.br” e faça login com a sua conta do governo;

Depois de logado, clique em “Participar da lista de espera na x opção”. Você pode escolher tanto a sua primeira opção de curso quanto a segunda.

Caso mude de ideia, basta apertar em “Retirar participação da lista de espera”.

Como funciona a lista de espera do Sisu?

A lista de espera do Sisu funciona da seguinte forma: depois da primeira chamada, o sistema disponibiliza para as instituições uma lista de espera para que possam preencher as vagas que não foram ocupadas na chamada regular da seleção. Geralmente são alunos que desistiram do curso, perderam o prazo ou tiveram problemas e acabaram não realizando a matrícula.

As convocações começam em torno de uma semana após encerrado o prazo e terminam quando todas as vagas são preenchidas, o que pode acontecer até depois do início das aulas (geralmente em março).

Nesta etapa, as próprias instituições são as responsáveis pela convocação e por divulgar os resultados. Portanto, cabe aos candidatos se informar sobre o funcionamento da instituição escolhida. Após demonstrar interesse na lista de espera, é importante que o candidato acompanhe constantemente os resultados da lista de espera do Sisu.

Como saber o resultado da lista de espera?

O MEC afirma que o início da convocação dos candidatos que estão aguardando a lista de espera acontece a partir de 11 de fevereiro. Mas para que você saiba se foi selecionado ou não, é preciso verificar diretamente na lista da instituição de ensino na qual está concorrendo a uma vaga.

O mesmo procedimento deve ser realizado com relação à matrícula. O calendário para realizar o registro é disponibilizado pela própria universidade, assim como a documentação exigida. Portanto, fique atento aos comunicados e prazos da instituição.

Foi aprovado no Sisu 2025? Veja como fazer matrícula

Para quem conseguiu uma vaga na primeira chamada do Sisu 2024, a matrícula poderá ser feita do dia 27 a 31 de janeiro O procedimento deve ser feito diretamente na instituição em que foi concedida a vaga.

Documentos para fazer Matrícula Sisu 2024

Documento original com foto (RG, carteira de habilitação ou de trabalho)

CPF;

Certificado de conclusão do Ensino Médio;

Comprovante eleitoral;

Comprovante de residência;

Certidão de casamento ou nascimento;

Documento que comprove estar em dia com os serviços militares (para candidatos homens).

Histórico escolar

Para os candidatos que forem aprovados por cotas, é necessário apresentar comprovante de renda familiar e comprovante de estudo integral do ensino médio em escola pública, além dos outros documentos solicitados pelas instituições.

Cronograma do Sisu 2025

Inscrições: 17 a 21 de janeiro

Chamada regular: 26 de janeiro

Matrícula ou registro acadêmico: 27 a 31 de janeiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro

Convocação pela lista de espera: 12 de fevereiro a 30 de setembro

