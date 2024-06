A- A+

Áreas centrais Urbanismo no Recife: último dia do encontro discute o cenário nacional das áreas centrais Terceiro, e último dia, do Encontro Brasileiro de Urbanismo foi realizado na histórica Igreja de São Pedro

O urbanismo no Recife e em mais oito capitais brasileiras foram a pauta do Encontro Brasileiro de Urbanismo em Áreas Centrais chega ao último dia. O evento, que durou três dias, foi encerrado nesta sexta-feira (14), na Concatedral de São Pedro dos Clérigos, no centro do Recife, em Pernambuco.

Esteve em pauta, durante os painéis discutidos no evento, o cenário nacional do urbanismo, com a criação de políticas públicas que ajudam na revitalização das áreas centrais do País, mas aprofundando os olhares para urbanismo no Recife e também em mais sete capitais brasileiras.

Os municípios que se juntaram ao Recife na defesa da pauta de urbanização foram: São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP), Campo Grande (MS) e Porto Alegre (RS).

Este último participou remotamente, por conta das enchentes que atingiram o estado gaúcho.

A Folha de Pernambuco esteve presente no local, sendo representada pela gerente administrativa, Ivone Palácio, que acompanhou todo o evento.

Discussão sobre o futuro

A Rede Brasileira de Urbanismo em Áreas Centrais combate o declínio urbano e constroem um futuro próspero para os centros das cidades.

Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), garante que os três dias do encontro foram intensos e proporcionaram troca entre as cidades.

“Os painéis sempre foram compostos por um membro da academia e um da gestão pública. A gente teve um contraponto daqueles que estão no dia a dia com a mão na massa, além de um olhar reflexivo da produção acadêmica."

"Observamos que os desafios são os mesmos para as áreas centrais, como a insegurança, pessoas em situação de ruas e imóveis ociosos”, continuou a chefe do Gabinete do Centro do Recife.

Contudo, ainda segundo Ana Paula Vilaça, os representantes puderam tirar lições dessas dificuldades centrais para gerar novas perspectivas de trabalho.

O Recentro, que também foi apresentado no encontro, inspirou outras cidades a criarem políticas públicas ligadas à revitalização dos centros das capitais.

Pacto de cooperação

Na última quinta-feira (13), o prefeito João Campos (PSB) e os representantes municipais da Rede assinaram um acordo de cooperação técnica entre as cidades. O grupo foi criado em 2023.

“Isso vai permitir a troca de ideias, continuamente, avaliando as políticas públicas e os programas, para a gente aperfeiçoar e fomentar as práticas de revitalização. A gente não precisa partir do zero. Essas experiências mostraram o que já vem acontecendo no Brasil e aquelas inspiradas em experiências internacionais e que podemos seguir”, finalizou.

