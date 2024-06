1º Encontro Brasileiro de Urbanismo em Áreas Centrais é realizado no Recife

A- A+

O 1º Encontro Brasileiro de Urbanismo em Áreas Centrais teve início nesta quarta-feira (10), no Moinho Recife, no bairro do Recife. O evento, organizado pela Prefeitura do Recife, através do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), reúne, ate a próxima sexta-feira (14), profissionais, pesquisadores e gestores públicos de todo o Brasil para discutir e propor soluções sobre a reabitação dos centros urbanos brasileiros.

Com um público estimado em 600 pessoas, o encontro promete ser um marco na construção de um futuro promissor para revitalizar os centros urbanos do país .

Recentro, do Recife, abre o Encontro Brasileiro de Urbanismo em Áreas Centrais

A chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça, abriu o evento, com o painel da cidade do Recife, que sedia o encontro, falando sobre o histórico do programa; além dos cases de sucesso do projeto. Entre eles estão o reordenamento do comércio popular, a requalificação da Praça Maciel Pinheiro, eventos como o Viva o Centro e a agenda cultural, aos finais de semana, da Avenida Rio Branco.

“Ficamos muito felizes de a nossa cidade ser a sede do primeiro encontro de urbanismo em áreas centrais. Estamos coordenando uma rede de cooperação entre as cidades de todo o país, para trocar experiências e ideias sobre as práticas de reabilitação urbana dos centros históricos. Compartilhar o case do Recentro é uma oportunidade para contribuir com ideias, sugestões e, também, aprender”, afirmou Ana Paula Vilaça.

A discussão sobre a necessidade de políticas públicas integradas para a reabilitação urbana será a pauta central de debates e oficinas durante todo o encontro. Especialistas renomados de todo o país participarão dos paineis durante os três dias do evento, e abordarão a temática de forma abrangente e interdisciplinar.

“Os desafios dos centros históricos são os mesmos no mundo inteiro, e o que a gente quer desse evento é isso; trocar informações, ideias, atrair estudantes, especialistas, professores, gestores, para que a gente possa, na prática, aprender o que é o Recentro. O Futuro dos nossos centros é uma pauta nacional, uma questão urgente e necessária, que precisa desse enfrentamento político das gestões”, explicou Ana Paula.

Centro do Recife

Pesquisas acadêmicas

Desenvolvido em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU/PE), a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com apoio do Ministério das Cidades e da Frente Parlamentar pelos Centros Urbanos, o evento trouxe também, dentro dos painéis, um debate sobre as pesquisas acadêmicas que inspiraram os projetos de reurbanização do centro do Recife.

Para Ana Paula Vilaça, a participação da academia no projeto do Recentro, e no 1º Encontro Brasileiro de Urbanismo em Áreas Centrais, é fundamental.

“Nós usufruirmos muito dessa experiência, desse know-how, dos estudantes que querem estudar o nosso Centro, propor ideias e soluções. Então, essa parceria do Poder Público com a academia, tem sido fundamental”, concluiu Ana Paula.

Além da chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça, também compuseram o painel do Recife as professoras da UFPE, Natália Vieira e lana Ludermir, as professoras da Unicap, Clarissa Duarte e Andrea Camara, e a promotora de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) Belize Câmara, como mediadora.

A Folha de Pernambuco no meio do Recentro

A sede da Folha de Pernambuco está localizada na avenida Marques de Olinda, próximo ao Marco Zero, no bairro do Recife, desde que foi fundada em 3 de abril de 1998.

Reconhecendo a importância do projeto de reabitação do centro, a gerente administrativa da Folha de Pernambuco, Ivone Palácio, e o coordenador administrativo, Carlison Nascimento, estiveram presentes na abertura do 1º Encontro Brasileiro de Urbanismo em Áreas Centrais.

Para a gerente administrativa da Folha, o Recentro, desde que foi implementado pela Prefeitura do Recife em 2021, tem sido de extrema importância para a revitalização e reabtação do bairro.

"É um braço amigo, que acolhe e mostra os caminhos e incentivos que a podemos ter na melhoria do Recife e dos nossos patrimônios. É realmente muito importante para quem está aqui no centro. Para quem tem um empreendimento ou quem quer abrir um negócio, ou mesmo expandir, e os proprietários dos prédios antigos, pois muitos precisam de uma revitalização. Precisávamos desse aconchego. O Recife é muito bonito e precisa ter esses incentivos", afirmou Ivone Palácio.

1º Encontro Brasileiro de Urbanismo em Áreas Centrais. Na foto : Ivone Palácio, gerente administrativa da Folha de Pernambuco e Maria Cândida, do Gabinete do Recentro.

“O evento é bem enriquecedor. Principalmente porque a proposta do projeto é tornar o centro mais aconchegante, dinâmico e habitável. Isso, sem deixar de lado a história do local e unindo os aspectos conservadores e contemporâneos que o bairro apresenta”, relatou o coordenador administrativo da Folha.

Intercâmbio de experiências é o foco do primeiro Encontro Brasileiro de Urbanismo

O primeiro Encontro Brasileiro de Urbanismo em Áreas Centrais funcionará como uma plataforma para o intercâmbio de experiências em políticas públicas, planos, programas e projetos dedicados à revitalização de centros urbanos.

Através dos painéis, mesas-redondas e oficinas dinâmicas, os participantes terão a oportunidade de trocar conhecimentos e debater os principais desafios e oportunidades que permeiam a revitalização urbana no Brasil, além de fomentar a colaboração entre cidades.

Durante a programação, o evento contará com a presença de representantes de cidades que já trilham um caminho promissor na revitalização de suas áreas centrais, como Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus, Campo Grande, Porto Alegre e São Luís.

Especialistas de diversas áreas, como urbanismo, planejamento urbano, ciências sociais, patrimônio histórico e cultural, turismo e meio ambiente, também devem participar dos debates que acontecem até a próxima sexta-feira (14).

Acordo entre cidades

O objetivo é a troca de boas práticas, a identificação de soluções inovadoras e a construção de um plano de ação conjunto para impulsionar a revitalização urbana em todo o país.

A ideia é estruturar um acordo de cooperação técnica entre as cidades envolvidas na rede de urbanismo em áreas centrais, criado em 2023.

O evento conta ainda com o apoio de diversas instituições comprometidas com o desenvolvimento urbano sustentável, como o Compaz, a Secretaria de Turismo e Lazer, o Porto Digital, a Rede MudaMundo, a Casa Zero, o Cine Rua e a La Ursa Tours.

Programação

A programação do 1º Encontro Brasileiro de Urbanismo em Áreas Centrais também inclui visitas guiadas ao Compaz, Porto Digital e Casa Zero, espaços emblemáticos da inovação, da criatividade e da revitalização urbana.

Confira a agenda completa:

12/06 (quarta-feira) - Moinho Recife / Avenida Alfredo Lisboa, 810

12h - Credenciamento

13h30 - Painel Temático Recife

15h - Painel Temático São Paulo

16h30 - Painel Temático Manaus

18h - Painel Temático Porto Alegre

13/06 (quinta-feira) - Unicap / Auditório Dom Hélder, Rua do Príncipe, 526

9h - Painel Temático São Luís

10h30 - Painel Temático Belo Horizonte

13h30 - Painel Temático Rio de Janeiro

15h - Painel Temático Campo Grande

16h30 - Painel Temático Salvador

14/06 (sexta-feira) - Pátio de São Pedro

9h - Painel Temático Cenário Nacional

11h - Solenidade de Encerramento com o lançamento da Rede Brasileira de Urbanismo em Áreas Centrais

