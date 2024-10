A- A+

"ARCA DE NOÉ" Vegetais, painço e ervas: sementes palestinas são colocadas no 'cofre do juízo final' no Ártico 'Arca de Noé' de plantações de alimentos tem como objetivo preservar plantas que podem alimentar uma população crescente que enfrenta as mudanças climáticas

Um "cofre do juízo final" no Ártico, projetado para preservar amostras da diversidade vegetal do mundo, recebeu um novo depósito de milhares de amostras de sementes, incluindo de plantas palestinas em meio à guerra e à fome em Gaza, informou o órgão nesta quarta-feira.

Inaugurado em 2008, o Global Seed Vault oferece uma rede de segurança em caso de catástrofes naturais, guerras, mudanças climáticas, doenças ou desastres provocados pelo homem.

Mais de 30 mil amostras de 23 organizações em 21 países foram depositadas no cofre do arquipélago de Svalbard, na Noruega, nesta terça-feira, informou o Crop Trust, um dos parceiros do projeto, nesta quarta-feira.

Enterrada dentro de uma montanha perto de Longyearbyen, na Ilha Spitsbergen, a cerca de 1.300km do Polo Norte, a "Arca de Noé" de plantações de alimentos também tem como objetivo preservar plantas que podem alimentar uma população crescente que enfrenta as mudanças climáticas.

Lançadas em 2008 com financiamento da Noruega, as três câmaras frias abrigam hoje cerca de 1,3 milhão de variedades de sementes que seus proprietários podem retirar a qualquer momento. Entre os depositados nesta terça-feira estavam 21 espécies de origem palestina compostas de vegetais, painço e ervas, fornecidas pela União Palestina de Comitês de Trabalho Agrícola (UAWC), uma organização sem fins lucrativos.

De acordo com a Crop Trust, uma nova entrega de sementes é esperada em fevereiro do Sudão, um país também devastado pela guerra e pela fome. "As mudanças climáticas e os conflitos ameaçam a infraestrutura e impactam a segurança alimentar de mais de 700 milhões de pessoas em mais de 75 países ao redor do mundo", disse o diretor da Crop Trust, Stefan Schmitz.

"Os bancos genéticos estão intensificando os esforços para dar suporte às coletas de sementes, e temos orgulho de apoiá-los, fornecendo um refúgio seguro em Svalbard", disse ele em um comunicado.

O cofre foi projetado para resistir a catástrofes, localizado longe de zonas de conflito e colocado a uma altitude que o protegerá da elevação do nível do mar. Mesmo que o sistema de refrigeração falhasse, o cofre manteria sua temperatura fria graças ao permafrost ao seu redor.

