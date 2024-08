A- A+

alimentação Vegetariano e moderado: conheça segredos da dieta recomendada por Leonardo da Vinci Artista florentino do Renascimento italiano consumia alimentos frescos e naturais; descubra todos os segredos que compartilhou no Códice Atlântico

Leonardo da Vinci é conhecido como um dos melhores pintores da história, mas não foi apenas artista. O italiano foi um destacado engenheiro e cientista que realizou grandes contribuições para a humanidade.

De acordo com a organização Legacy Project Chicago, ele imaginou o primeiro avião, conceituou um helicóptero, um tanque e avançou no estudo da anatomia, da engenharia civil, da óptica e da hidrodinâmica, entre muitas outras coisas.

Além disso, o gênio também mantinha uma alimentação saudável e compartilhou todos os seus segredos no Códice Atlântico, livro que reúne documentos de da Vinci.

A jornalista gastronômica Eva Celada, em um artigo para Google Arts & Culture, indicou que da Vinci cresceu em Anchiano, rodeado de natureza e comida à base de ingredientes naturais, como azeite de oliva, pão e vinho. Ele também consumia frutas e verduras cultivadas em sua própria casa.

Depois, se uniu ao ateliê de Andrea del Verrocchio. Lá, os estudantes recebiam carne, vegetais, pastéis fritos, massas e sopas.

“Não coma se não tiver fome, e jante sempre de forma leve à noite, mastigue bem e use apenas ingredientes simples e bem cozidos. O vinho deve ser tomado com moderação, em pequenas porções, mas frequentemente, não fora de uma refeição nem com o estômago vazio. Não atrase nem prolongue suas idas ao banheiro”, escreveu o artista no Códice Atlântico sobre nutrição.

Além disso, em seus textos, também falou sobre como se devia organizar a cozinha perfeita: “Coloque sua cozinha do lado de fora para que possa lavar lá suas panelas e frigideiras, para não ter que carregá-las pela casa. A despensa, a lenheira, o forno, o galinheiro e os quartos dos servos devem estar todos próximos, para maior comodidade”.

Por outro lado, o engenheiro também acreditava nos benefícios para a saúde de comer com moderação. “Modere sempre o que ingere ou os alimentos que come, que poderiam ser prejudiciais se abusar deles”, afirmou em seu manuscrito do Códice.

Também há evidências de que o italiano era vegetariano, já que em seus textos falava sobre seu amor pela natureza. “Se é, como dizem, o rei dos animais, por que não ajuda os outros animais, em vez de tomar suas crias para saciar sua gula? Acaso a natureza não produz alimentos simples suficientes para satisfazê-lo?”, declarou.

Como é uma dieta vegetariana?

De acordo com o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, uma dieta vegetariana é aquela que inclui frutas, verduras, produtos lácteos e ovos, mas não carne nem peixe.

Recomenda-se comer pelo menos cinco porções de 80 gramas de frutas e verduras frescas, congeladas, enlatadas, secas ou em suco por dia.

“Os alimentos ricos em amido, como batatas, pão, cereais, arroz e massas, devem constituir pouco mais de um terço dos alimentos que consome. Sempre que possível, escolha variedades integrais”, sugerem os especialistas.

Quanto à proteína, pode-se obtê-la de ovos, leguminosas, tofu, tempeh e feijões, entre outros. “É necessário comer uma variedade de fontes diferentes de proteínas para obter a combinação adequada de aminoácidos, que são usados para construir e reparar as células do corpo”, lembram.

Lembre-se sempre de contar com a orientação de um profissional de saúde antes de fazer mudanças em sua alimentação. Certifique-se de obter todos os nutrientes necessários para o funcionamento do corpo através das refeições que consome diariamente.

