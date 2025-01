A- A+

SAÚDE Veja cinco sintomas do câncer de estômago que costumam ser confundidos com outras condições Náuseas e perda de apetite são dois dos principais sinais da doença

Náuseas e perda de apetite são sinais iniciais de câncer gástrico. Desconfortos como indigestão ou dor abdominal são comuns e, muitas vezes, associados a alimentos estragados. Contudo, esses sintomas podem ser um alerta precoce para o câncer de estômago, uma doença que requer atenção imediata, segundo especialistas.

O câncer gástrico tem origem nas células do revestimento do estômago, localizado na parte superior esquerda do abdômen, cuja principal função é decompor os alimentos para a ingestão de nutrientes.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, embora não haja causas exatas, alguns fatores podem aumentar o risco, como consumo excessivo de álcool, tabagismo e infecção por Helicobacter pylori.

Sinais iniciais que não devem ser ignorados

O câncer de estômago é difícil de detectar em estágios iniciais, pois seus sintomas podem parecer inofensivos ou semelhantes a outras condições. Os sinais mais comuns nas fases iniciais incluem:

Indigestão ou desconforto frequente.

Sensação de inchaço após comer.

Queimação persistente no estômago.

Náuseas sem causa aparente.

Perda de apetite.

Nos avanços mais avançados, os sintomas podem se tornar mais graves, como:

Dor abdominal persistente.

Presença de sangue nas fezes.

Vômitos recorrentes.

Acúmulo de líquido no abdômen (ascite).

Dificuldade para engolir alimentos.

Perda de peso sem causa aparente.

A Clínica Mayo destaca que esses sinais podem estar relacionados a danos no revestimento interno do estômago, causados por fatores como refluxo ácido moderno ou uma dieta rica em sal.

Prevenção e tratamento: o que você precisa saber

Adotar hábitos saudáveis pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver câncer de estômago. As principais recomendações incluem:

Consumir mais frutas e vegetais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda pelo menos cinco porções diárias de núcleos variados.

Reduzir o consumo de alimentos salgados, defumados ou processados.

Foto: André Nery/Arquivo Folha de Pernambuco

Evite o tabaco e pare de fumar o quanto antes.

Realizar check-ups regulares se houver histórico familiar de câncer gástrico.

Caso os sintomas persistam, é fundamental consultar um especialista, como um gastroenterologista, que poderá realizar exames diagnósticos, como uma endoscopia, para identificar a causa do desconforto.

Quando detectado precocemente, as chances de recuperação do câncer de estômago aumentam. No entanto, os diagnósticos tardios limitam as opções de tratamento. O manejo da doença pode incluir:

Cirurgia: geralmente uma gastrectomia, que remove total ou parcialmente o estômago.

Radioterapia e quimioterapia.

Terapias-alvo e imunoterapia, dependendo do estágio do câncer.

Nunca ignore os sinais do seu corpo. Se os desconfortos forem constantes e sem causa aparente, procure um médico. Um diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no tratamento e no prognóstico.

Veja também