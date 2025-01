Os 6 tipos de câncer mais letais e quais os sintomas para se estar atento

A- A+

O câncer é um crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos a distância. Este termo abrange mais de 100 tipos, e dentre eles, seis são considerados os mais letais, de acordo com o Less Survivable Cancers Taskforce (da sigla LSCT e "Grupo de Trabalho para Cânceres Menos Sobrevivíveis", traduzido do inglês).

A causa de maior preocupação é que apenas 28% dos pacientes são diagnosticados no estágio 1 ou 2 com esses tipos de câncer — em comparação com 54% para todos os tipos de câncer — fator esse que limita o potencial dos tratamentos para aumentar as taxas de sobrevivência. Além disso, a chance atual de uma pessoa conseguir sobreviver por cinco anos após ser diagnosticado com um deles é de apenas 16%, como informa o LSCT.





As formas mortais de câncer incluem o cerebral, de esôfago, de pulmão, de fígado, de estômago e de pâncreas.

Sintomas de câncer de pâncreas

Com a menor taxa de sobrevivência do grupo de seis (principalmente por ser diagnosticado tarde na maior parte dos casos), o câncer de pâncreas apresenta os seguintes sintomas:

Indigestão, uma sensação dolorosa e ardente no peito, na parte superior do estômago ou na garganta e um gosto amargo e desagradável na boca;

Dor de barriga ou nas costas que pode piorar quando deitado;

Alterações nas fezes, como diarreia e constipação, bem como fezes claras e oleosas, com cheiro pior do que o normal e difíceis de serem eliminadas;

Perda de peso não intencional;

Perda de apetite;

Inchaço;

Temperatura alta ou sensação de calor e calafrios; e

Icterícia, amarelamento da pele e dos olhos que pode ser menos óbvio em peles negras e pardas, bem como urina escura, fezes claras e coceira na pele.

A recomendação da organização Pancreatic Cancer UK é de que qualquer pessoa que apresente um ou mais dos sintomas mais comuns do câncer de pâncreas – dor nas costas, indigestão, dor de barriga e perda de peso – procure um médico.

Sintomas do câncer de fígado

Perda de peso não intencional;

Perda de apetite;

Se sentir muito satisfeito depois de comer;

Dor ou inchaço no abdômen;

Icterícia (amarelamento da pele e do branco dos olhos);

Pele com coceira;

Se sentir muit cansado e fraco;

Febre com calafrios;

Vomitar sangue;

Cocô preto escuro; e

Urina escura.

Sintomas de câncer cerebral

Dores de cabeça;

Náuseas ou vômitos;

Problemas de visão ou de fala;

Ataques (convulsões); e

Mudanças mentais ou comportamentais, como problemas de memória ou alterações de personalidade.

Sintomas de câncer de esôfago

Dificuldade em engolir;

Indigestão ou azia persistente;

Perda de apetite e perda de peso;

Vômito;

Dor ou desconforto no estômago, peito ou costas;

Tosse persistente;

Rouquidão;

Cansaço; e

Falta de ar.

Sintomas de câncer de estômago

Indigestão que não passa;

Dor ou desconforto abdominal superior;

Se sentir satisfeito após comer pequenas quantidades de comida;

Náuseas;

Vômitos frequentes;

Dificuldade em engolir (disfagia);

Perda de peso inesperada;

Arrotos;

Sangramento, resultando em fezes escuras ou pretas ou vômito com sangue, e

Sintomas de anemia.

Sintomas de câncer de pulmão

De acordo com o Roy Castle Lung Cancer Foundation, os principais sintomas do câncer de pulmão são:

Tosse persistente;

Falta de ar;

Infecções torácicas recorrentes;

Tosse com sangue;

Dor no peito;

Se sentir muito cansado ou fraco;

Perda de peso e perda de apetite; e

Dor no ombro ou dor nas costas.

