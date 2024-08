A- A+

RELACIONAMENTOS Veja quatro perguntas que você tem que fazer antes de voltar para o ex Entre elas se você realmente lembra dos motivos da separação no passado

Quando as superestrelas Jennifer Lopez e Ben Affleck se casaram em 2022, décadas após cancelar o noivado inicial, parecia o enredo de um blockbuster romântico de Hollywood. “O amor é belo,” escreveu a cantora depois do casamento, realizado em Las Vegas. “O amor é gentil. E parece que o amor é paciente. Vinte anos de paciência.”

No entanto, Jennifer pediu divórcio de Affleck na terça-feira, após dois anos do relacionamento. Ela encerrou meses de especulação frenética da mídia sobre a união instável do casal e destacou uma verdade decididamente não romântica: voltar com um ex-parceiro não garante um final feliz.





— Definitivamente vi pessoas que estão em relacionamentos felizes de longo prazo e que se reconectaram depois de um rompimento — observa Elizabeth Earnshaw, terapeuta licenciada de casais e família, na Filadélfia — Diria que isso é a exceção à regra.

Muitos conselheiros de casais afirmaram que recomendam adotar uma abordagem quase clínica ao se reunir com um ex — mesmo (ou especialmente) se estiver envolvido na emoção de redescobrir antigas paixões. Aqui, estão quatro perguntas que os terapeutas recomendam fazer.

1. Nós dois entendemos por que terminamos?

Essa é “risivelmente óbvia” para começar, admite Lisa Marie Bobby, terapeuta licenciada de casais e família, em Denver, e fundadora da Growing Self, um serviço de aconselhamento e coaching. Mas é um sinal de alerta se você e seu parceiro não conseguem articular uma resposta clara sem ficar tensos ou na defensiva, disse.

Quais padrões prejudicaram seu relacionamento? Quais questões mais profundas levaram um ou ambos a vê-lo como insustentável? “Pode ser muito difícil obter visibilidade sobre o verdadeiro ‘por quê’,” completa Bobby. Ela frequentemente recomenda buscar terapia individual ou como casal para obter mais insights.

2. Será que estou apenas solitário? E você?

A solidão pode gerar sentimentos de saudade e nostalgia, disse Anthony Chambers, psicólogo de casais e famílias certificado pelo conselho e diretor acadêmico do Instituto da Família, na Universidade de Northwestern. Também pode fazer com que as pessoas vejam antigos relacionamentos de forma especialmente idealizada, acrescenta.

Se reconhecer que o desejo de se reconectar está enraizado na solidão, pode se beneficiar de encontros amorosos. Ou pode considerar estratégias para encontrar conexão que não tenham relação com o amor romântico — talvez, focando em fortalecer seus laços com amigos, família e comunidade.

E se você se vê mergulhado na nostalgia por um antigo amor, pegue um pedaço de papel e anote alguns dos desafios que enfrentou no relacionamento, recomenda Chambers. A ideia não é se fixar neles, mas estar com a cabeça clara sobre o passado. Considere isso como uma diligência devida, disse ele, ao observar que isso pode ajudar a fomentar conversas com seu ex enquanto tenta decidir se deve dar outra chance ao relacionamento.

3. O que mudou desta vez?

Comece perguntando a si mesmo se pode fazer as coisas de maneira diferente desta vez, pontua Earnshaw. Você pode fazer perguntas como “Eu mudei o que espero em um relacionamento?” “Mudei a forma como me comunico? Mudei a forma como regulo minhas emoções?”

Depois, considere: O que mudou sobre seu parceiro? A maioria dos casais que a Earnshaw conhece e que se reuniram com sucesso tem respostas claras para essas perguntas.

— Eles são capazes de dizer, ‘Bem, nós amadurecemos. Conseguimos empregos. Nos desenvolvemos. Fomos a terapia. Pensamos sobre nós mesmos, e tivemos outros relacionamentos’ — descreve Earnshaw.

Mesmo que suas circunstâncias de vida, ou as do seu parceiro, tenham permanecido bastante iguais, vocês podem ter amadurecido emocionalmente, reflete Bobby. Por exemplo, seu parceiro pode ter feito terapia ou muita reflexão pessoal, disse. Essas novas informações podem ter ajudado o parceiro a entender a tomada de decisões problemática em relacionamentos passados.

4. Como saberemos se isso está funcionando?

Antes de mergulhar de volta em qualquer coisa, crie alguns marcos que lhe ajudarão, ou ambos, a descobrir se as coisas estão melhores desta vez, aconselha. Um deles pode ser tão simples quanto uma verificação regular para garantir que não está caindo em antigos padrões.

— Muitas pessoas perdem anos nesses relacionamentos, indo ao mesmo rodeio repetidamente — disse Bobby — é fácil ficar preso.

Já Earnshaw sugeriu que pode ajudar perguntar a si mesmo algo como: eu confio que, se os mesmos problemas surgirem novamente, eu os navegarei de maneira diferente? Falarei mais claramente desta vez e colocarei limites mais definidos? Sairei mais cedo em vez de arrastar as coisas?

Chambers trabalhou com alguns casais que acharam útil definir um prazo ao se reunirem — embora admitisse que essa abordagem não é para todos.

— Eles pensam nisso como um contrato de locação — detalha . — ‘Vamos tentar isso por seis meses. E, aos seis meses, veremos se queremos renovar’. Às vezes, eles renovam. E às vezes, percebem. ‘Mesmo com nossos maiores esforços, parece que estamos enfrentando os mesmos problemas novamente.

