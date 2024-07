A- A+

Venezuela Venezuela: Centro Carter, principal observador internacional no país, pede divulgação de atas eleito O centro divulgou sua posição em comunicado oficial minutos depois de o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ter proclamado presidente Nicolás Maduro

Poucos minutos depois de o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ter proclamado presidente Nicolás Maduro, o Centro Carter, um dos principais observadores internacionais do processo eleitoral venezuelano, divulgou um comunicado oficial no qual "pede que a Comissão Eleitoral Nacional da Venezuela, conhecida pela sigla em espanhol CNE, publique imediatamente os resultados das eleições presidenciais em nível de seção eleitoral".

O que o Centro Carter está pedindo, em sintonia com o governo brasileiro, é que o CNE divulgue as atas de votação que confirmam a vitória de Maduro no pleito deste domingo.

Para o Brasil, a posição do Centro Carter é fundamental na avaliação sobre o reconhecimento, ou não, da reeleição do presidente venezuelano.

“A missão técnica do Carter Center veio observar a eleição presidencial de 28 de julho a convite do CNE. A avaliação da missão é baseada na estrutura legal venezuelana, bem como em padrões regionais e internacionais para eleições democráticas. As informações contidas nos formulários de resultados das seções eleitorais, conforme transmitidas ao CNE, são essenciais para nossa avaliação e importantes para todos os venezuelanos”, diz o comunicado, redigido pela missão de observadores que ainda está em Caracas.

Seus membros estão conversando com governos estrangeiros, entre eles o do Brasil, através do assessor internacional da Presidência, Celso Amorim.

