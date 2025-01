Venezuela: relato de líder opositora sobre detenção antes da posse de Maduro é consistente, diz HRW

A- A+

Os relatos da líder opositora da Venezuela, María Corina Machado, sobre sua breve detenção na véspera da terceira posse consecutiva do ditador Nicolás Maduro "é consistente", disse a Human Rights Watch (HRW) nesta quarta-feira.

A organização internacional de defesa dos direitos humanos checou uma série de vídeos que comprovam a abordagem da polícia venezuelana ao comboio no qual María Corina se deslocava após participar de uma manifestação em Caracas para repudiar a continuidade do chavista no pode no início deste mês.

Na ocasião, membros da oposição venezuelana, meios de comunicação e jornais locais relataram que María Corina foi cercada por agentes de forças de segurança do regime e retida por um curto período de tempo.

Nesse período, segundo informou posteriormente o Comando Venezuela, órgão de coordenação da oposição venezuelana, a líder opositora foi obrigada a gravar vídeos.

Num desses vídeos, María Corina aparece dizendo estar “bem e a salvo”. Essas versões foram negadas pouco depois pelo ministro do Interior, Diosdado Cabello, segundo analistas locais o homem que comanda a nova e violenta ofensiva chavista contra a oposição.

De acordo com Juanita Goebertus, diretora da divisão das Américas da HRW, os relatos de María Corina são consistentes com imagens verificadas pela organização.

