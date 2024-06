Palácio de Versailles, na França, é atingido por incêndio; veja

Um incêndio atingiu o Palácio de Versailles, na França, nesta terça-feira (11). O fogo teria começado no teto do palácio, onde acontecia uma obra de manutenção.

Versailles é um castelo real do século 17. Nele, moraram Luís 16, Maria Antonieta e diversos outros membros da nobreza francesa.

Sua importâcia é reconhecida tanto historicamente quanto politicamente.

Na atualidade, já no século 20, Versailles foi palco para a assinatura do Tratado de Versalhes, que marcou o fim definitivo da Primeira Guerra Mundial.

O local é uma das atrações mais visitadas da França, com sete milhões de turistas registrados por ano.

Versailles is burning near Paris - the roof caught fire.



Visitors and palace workers were evacuated. Firefighters are currently putting out the fire pic.twitter.com/KrXZgymYaO