Vice-chanceler russo confirma que Assad está na Rússia

O presidente deposto da Síria, Bashar al Assad, está na Rússia, confirmou o vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia nesta terça-feira (10), em uma entrevista transmitida pela emissora americana NBC.

"O presidente Assad está na Rússia", assegurou Serguei Ryabkov ao canal de televisão americano, acrescentando que o líder deposto foi levado ao país "da forma mais segura possível".

"Isto demonstra que a Rússia está agindo como deve em uma situação tão extraordinária", acrescentou.

Citando uma fonte do Kremlin, as agências de notícias russas anunciaram no domingo que Assad, aliado da Rússia, e sua família estão em Moscou após deixar a Síria diante da ofensiva relâmpago de grupos rebeldes liderados por islamistas radicais, que entraram em Damasco durante a noite de sábado e a madrugada de domingo.

Na segunda-feira, entretanto, a presidência russa não quis confirmar a presença de Assad em seu território.

A Rússia atua militarmente desde 2015 em favor de Assad na Síria, onde uma guerra civil teve início em 2011 com a dura repressão a manifestações pró-democracia.

Questionado se Moscou entregaria o presidente deposto para ser julgado a pedido do povo sírio ou do Tribunal Penal Internacional (TPI), Ryabkov respondeu que a Rússia "não é parte do tratado que o TPI estabelece".

