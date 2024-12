Ilyushin Il-76: Conheça avião militar soviético que teria levado Bashar Al-Assad para Rússia

A- A+

Com a queda de seu governo, Bashar al-Assad e sua família deixaram a Síria rumo à Rússia, que lhes concedeu asilo, segundo a agência estatal russa Tass. O Kremlin confirmou que Assad, sua esposa Asma e seus três filhos foram recebidos por ordem direta de Vladimir Putin.

Fontes militares teriam afirmado que o ex--presidente embarcou em um Ilyushin Il-76, uma aeronave projetada nos anos 1960 para operações militares de transporte pesado e amplamente utilizada até hoje. O subúrbio de Acton, no oeste de Londres, abriga uma das maiores comunidades sírias da capital.





A fuga ocorreu a bordo do Il-76, um avião militar de transporte estratégico, criado para substituir o Antonov An-12 durante a Guerra Fria. Desenvolvido pela fabricante Ilyushin, seu projeto foi aprovado em 1966, com o primeiro voo realizado em 1971 sob a supervisão do projetista Genrikh Novozhilov (1925-2019).

O modelo entrou em produção em série em 1973, sendo amplamente usado pelas Forças Armadas da União Soviética. Mais de mil unidades foram fabricadas, e ao menos 100 exportadas para outros países, incluindo Rússia e China. Em 1995, o avião passou por melhorias que aumentaram seu alcance de voo, eficiência de combustível e sustentabilidade ambiental. O primeiro modelo atualizado foi entregue em 2012.

Capacidades de transporte e combate

Concebido para transportar entre 20 e 60 toneladas de carga, o Il-76 pode acomodar até 145 soldados armados ou até 225 na versão de dois andares. Ele também transporta até quatro veículos de combate, graças à sua fuselagem de 46,7 metros de comprimento, 50,5 metros de envergadura e 14,8 metros de altura.





Com 46,7 metros de comprimento, o Ilyushin Il-76 também tem 50,5 metros de envergadura da asa, e a altura no solo é de 14,8 metros — Foto: Reprodução

Seu alcance máximo de voo é de 6.700 km, com uma carga total de combustível de 109 mil litros. A aeronave opera em pistas curtas e não pavimentadas, tornando-se indispensável em operações militares de emergência.

— É uma aeronave criada com objetivo de transportar carga militar, desde tropas até tanques de guerra e equipamentos de ataque — explicou Adson de Paula, professor do Departamento de Projetos de Aeronaves do ITA. — Por isso, ela tem um peso total muito grande, chegando a 190 toneladas. Também precisa ter um longo alcance e ser capaz de pousar em pistas curtas, que nem sempre são pavimentadas, já que foi pensada para a guerra.

Embora seja um cargueiro, o Il-76 também está equipado para combate em algumas versões. O avião possui duas metralhadoras de cano duplo GSh-23 controladas remotamente e pode ser configurado para transportar bombas de queda livre de até 500 kg.



A tripulação operacional padrão é de sete pessoas nas versões militares, mas modelos civis mais recentes podem ser operados por apenas três ou quatro membros. O design robusto e adaptável garantiu a longevidade do Il-76 mesmo após o fim da União Soviética, consolidando seu status como uma das aeronaves mais emblemáticas da aviação militar mundial.

