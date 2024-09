A- A+

TECNOLOGIA Vídeo captura bolhas de gás em superfície de estrela a 180 anos-luz da Terra Erupções tem 75 vezes o tamanho do Sol e surgem por meio do fenômeno de convecção

Pela primeira vez, uma equipe de cientistas conseguiu registrar imagens de uma estrela com bolhas de gás borbulhante na sua superfície. Imagens do astro, chamado R Doradus, foram obtidas em julho e agosto de 2023 pelo instituto Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). As erupções têm 75 vezes o tamanho do Sol.

— É a primeira vez que a superfície borbulhante de uma estrela real pode ser mostrada desta forma. Nunca esperávamos que os dados fossem de tão alta qualidade que nos permitiriam ver tantos detalhes de convecção na superfície estelar — explica o professor da Universidade de Tecnologia de Chalmers (Suécia) e principal autor do estudo publicado na Nature, Wouter Vlemmings.





As estrelas geram energia em seus núcleos através da fusão nuclear, que transforma elementos mais leves em mais pesados. Essa energia é transportada até a superfície por grandes bolhas de gás quente, que ao esfriar, afundam de volta ao núcleo. Esse processo é chamado de convecção e é responsável pelos ventos estelares, que carregam esses elementos para o espaço, ajudando na formação de novas estrelas e planetas.

Os movimentos de convecção só tinham sido detalhados no Sol. Recentemente, usando o telescópio ALMA, cientistas conseguiram imagens detalhadas de R Doradus, uma estrela gigante vermelha localizada a cerca de 180 anos-luz da Terra, na constelação Dorado.

A estrela é 350 vezes maior que o Sol e tem massa semelhante. O astro oferece uma visão do que o o Sol pode se tornar em cerca de cinco bilhões de anos, quando se transformar em uma gigante vermelha, aponta o estudo.

A pesquisa foi apresentada no artigo intitulado “Escala de tempo de convecção de um mês na superfície de uma estrela gigante evoluída” que aparece na revista Nature. O Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), uma instalação astronômica internacional, é uma parceria entre o Observatório Europeu do Sul (ESO)

