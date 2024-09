A- A+

TECNOLOGIA Astronautas alcançam ponto mais longe da Terra do que qualquer outro humano em mais de meio século Após o lançamento na manhã de terça-feira, o bilionário Jared Isaacman e sua tripulação viajaram para altitudes não visitadas por nenhum astronauta desde as missões lunares Apollo, nas décadas de 1960 e 1970

Quatro astronautas privados, a bordo de uma ambiciosa missão espacial liderada por um bilionário empresário, viajaram na terça-feira mais longe da Terra do que qualquer outro ser humano em mais de meio século. Duas delas, Sarah Gillis e Anna Menon, agora foram mais longe do planeta do que qualquer outra mulher na história.

A missão, chamada Polaris Dawn, decolou antes do amanhecer na terça-feira, durante uma breve janela de condições climáticas favoráveis. O voo havia sido adiado por quase duas semanas devido ao clima instável em torno da Flórida.





Os astronautas, voando em uma trajetória elíptica ao redor da Terra em uma cápsula Crew Dragon da SpaceX, atingiram a distância máxima de 755 milhas (cerca de 1.215 km) acima da superfície do planeta. As órbitas da missão foram cuidadosamente planejadas para reduzir a quantidade de radiação que a tripulação absorveria e para minimizar as chances de serem atingidos por pequenos pedaços de rocha cruzando o sistema solar.

A jornada de terça-feira foi apenas uma pequena fração das quase 250 mil milhas (cerca de 402 mil km) que os astronautas da NASA percorreram para chegar à Lua. Mas desde a última missão em 1972, a humanidade permaneceu próxima ao nosso planeta, não indo além de órbitas a algumas centenas de milhas de altura.

A missão Polaris Dawn, liderada por Jared Isaacman, fundador da empresa de serviços de pagamento Shift4, é uma colaboração com a SpaceX, a empresa de foguetes fundada por Elon Musk. É a primeira de três missões projetadas para impulsionar avanços tecnológicos necessários para a ambição de Musk de enviar pessoas a Marte no futuro.

Isso inclui o momento mais ousado da missão, programado para quinta-feira: uma caminhada espacial.

Na terça-feira, após as 20h no horário da costa leste dos EUA, a espaçonave realizou uma manobra para adicionar um pouco de orgulho à missão.

Os propulsores da nave Crew Dragon dispararam por cerca de oito minutos para empurrar o ponto mais distante da órbita da espaçonave para fora por mais cerca de 125 milhas (cerca de 201 km). A Polaris Dawn estava agora voando mais alto que a altitude de 853 milhas (1.372 km) que os astronautas da NASA Pete Conrad e Richard Gordon alcançaram durante a missão Gemini XI.

Isso mantinha o recorde de distância para astronautas em uma missão que não se dirigia à Lua.

Além de Isaacman, a tripulação é composta por Scott Poteet, tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos EUA e piloto que é amigo de longa data de Isaacman, e duas funcionárias da SpaceX: Anna Menon, engenheira líder de operações espaciais, e Sarah Gillis, engenheira que supervisiona o treinamento de astronautas.

Após alcançar a órbita elevada, um novo disparo de propulsores irá diminuir a órbita da espaçonave, e a tripulação se preparará para a caminhada espacial. Ela está programada para quinta-feira, o terceiro dia da missão, embora o horário ainda não tenha sido anunciado.

Os preparativos para a caminhada espacial começaram quase assim que os astronautas chegaram à órbita, ainda que de forma imperceptível. A pressão atmosférica dentro da cápsula Crew Dragon — inicialmente de 14,5 libras por polegada quadrada (psi), a mesma que a da superfície da Terra — será gradualmente reduzida para 8,65 psi. Isso ajuda a remover o nitrogênio da corrente sanguínea dos astronautas e reduz a possibilidade de doença de descompressão, ou "curvatura", semelhante ao que acontece com mergulhadores que retornam muito rapidamente à superfície.

Os quatro tripulantes colocarão seus trajes espaciais, e todo o ar será retirado da cápsula. A escotilha será então aberta e o interior da espaçonave se tornará parte do vácuo do espaço sideral.

Apenas duas pessoas — Isaacman e Gillis — sairão da cápsula para a caminhada. Poteet e Menon permanecerão na espaçonave para gerenciar os cabos umbilicais e monitorar as leituras para garantir que tudo esteja ocorrendo corretamente.

O principal objetivo da caminhada espacial é testar os trajes espaciais, que a SpaceX desenvolveu para este voo. Os trajes espaciais são uma evolução dos usados em missões anteriores da SpaceX, acrescentando capacidades como proteção contra micrometeoritos e controles de temperatura para os astronautas.

Poteet e Menon permanecerão dentro da cápsula, monitorando os displays e gerenciando os cabos umbilicais que fornecem ar, energia e outras necessidades de suporte vital para os astronautas.

Após Isaacman e Gillis retornarem e fecharem a escotilha, o interior da cápsula será repressurizado. Toda a operação deve durar cerca de duas horas.

Antes e depois da caminhada espacial, a tripulação conduzirá cerca de 40 experimentos, incluindo a obtenção de ressonâncias magnéticas dos cérebros dos astronautas e a tentativa de tirar imagens de raios-X sem uma máquina de raios-X, usando as chuvas naturais de radiação que fluem pelo espaço sideral.

Na terça-feira, a tripulação passou cerca de três horas e meia nessas atividades de pesquisa, segundo uma atualização postada na conta da missão na plataforma social X. Isso incluiu testes de comunicação com a Terra usando o sistema Starlink da SpaceX.

A missão também está arrecadando dinheiro para o Hospital de Pesquisa Infantil St. Jude, em Memphis.

