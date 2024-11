Vídeo de Kamala Harris é alvo de chacota entre republicanos

A- A+

Membros do Partido Republicano ridicularizaram um vídeo em que Kamala Harris fala pela primeira vez desde que reconheceu sua derrota para Donald Trump nas eleições presidenciais americanas.

Congressistas e líderes republicanos compartilharam um vídeo de 28 segundos publicado nesta terça-feira (26) sem nenhum contexto na conta do Partido Democrata no X. As imagens mostram um trecho de uma videoconferência em que Kamala agradeceu a partidários por seu apoio durante a campanha eleitoral.

Durante a chamada, que durou 13 minutos, a candidata pediu aos seus apoiadores que não se deixem "abater", após o que definiu como uma campanha de emergência "sem precedentes” contra Trump, devido à desistência de Joe Biden.

Republicanos, no entanto, consideraram que o vídeo prejudica a imagem da vice-presidente. "O barulho de um modem dial-up reproduzido em loop infinito é mais suportável do que 28 segundos do que quer que seja isso”, opinou a congressista Virginia Fox.

“Eu leria um artigo de 5 mil palavras sobre como isso foi aprovado para publicação”, disse o conservador Ben Williamson, funcionário da Câmara dos Representantes.

Alguns foram além, criando memes e até um vídeo adulterado insinuando que Kamala estava alcoolizada.

No trecho escolhido pelo Partido Democrata, Kamala tenta animar seus apoiadores: "Nunca deixem que ninguém tire o seu poder. Vocês têm o mesmo poder de antes de 5 de novembro. Têm a mesma capacidade de se comprometer e inspirar".

