A- A+

SAÚDE Vídeo: homem com Parkinson mostra melhora surpreendente após tratamento Damien Gath, de 52 anos, recebeu um kit portátil no qual a medicação é bombeada para o seu organismo 24 horas por dia

O antes e depois de um homem com Parkinson após receber um medicamento para aliviar os sintomas comoveu internautas. Damien Gath, de 52 anos, foi um dos primeiros no Reino Unido a obter uma pequena bomba de infusão portátil programada para liberar o fármaco foslevodopa-foscarbidopa (ou Produodopa) lentamente na corrente sanguínea por 24 horas. Ela fica posicionada na lateral da cintura como uma bolsa.

Este tratamento foi disponibilizado pelo Serviço de Saúde Nacional do Reino Unido (da sigla em inglês NHS). Com ele, Damien, que tinha dificuldades de movimentar os braços ao fazer chá por conta dos espasmos e tremores causados pela condição, passou a preparar a bebida sem nenhum tipo de interferência.

“Foi extraordinário e transformador – logo após o primeiro tratamento, consegui preparar uma xícara de café com mais facilidade e ir ao supermercado”, afirma o britânico sobre a sua experiência, em comunicado.

Ele recebeu o diagnóstico de Parkinson 12 anos atrás. Recentemente passou a sentir muita dor no período da noite por conta da redução do efeito dos medicamentos em comprimido.





"A grande diferença é que agora não há flutuações. Também estou dormindo muito melhor e o edredom não parece pesar muito nas minhas pernas – posso me virar quando quero", conta.

A esposa dele, Amanda, conta que era desafiador sair para comer e ter que fazer as pessoas compreenderem sobre a doença.

“Agora, somos como qualquer outro casal se divertindo”, comemora.

Como funciona o Produodopa?

O Produopopa é a combinação dos fármacos foslevodopa e foscarbidopa. Sua ação transforma o primeiro em dopamina química, responsável por transmitir comandos entre diferentes partes do cérebro que comandam os movimentos do corpo e também as alterações no humor. Desta forma, os sintomas são controlados.

Uma cânula sob a pele do paciente transfere a infusão para o sangue com a ajuda da pequena bomba portátil (a qual fica presa na cintura, como uma bolsa). Ela é uma opção aos atuais comprimidos ou sondas de alimentação permanente utilizados por pessoas que vivem com a condição.

Veja também

MUDANÇA CLIMÁTICA Calor na Antártida traz mais frio para o Brasil